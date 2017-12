El juvenil té llicència per somiar

El Girona FC viu l'època més daurada de la seva història disfrutant del seu primer equip a Primera Divisió. El filial, el Peralada, lluita i competeix en una categoria tan exigent com és la Segona Divisió B i el juvenil, a la màxima categoria, Divisió d'Honor, està fent una temporada de traca i mocador. Un any que, de moment, quedarà segur per a la història. L'equip entrenat per Àlex Marsal ha acabat la primera volta en tercera posició amb 31 punts, els mateixos que el segon, l'Espanyol i a tres del líder, el Barça. A falta de quinze jornades per al final de la lliga, els gironins s'han guanyat el dret de somiar amb fites més altes.

«Anem a totes. Hem fet una primera volta perfecta i tenim un equip unit i amb molta confiança per seguir a la part alta de la classificació», reconeixia el tècnic de l'equip, Àlex Marsal. L'objectiu de l'equip a principi de temporada era la salvació, virtualment ja assolida i ara, el Girona té dret a pensar, fins i tot, en el títol de lliga. «Si queden tres o quatre jornades i estem a la part alta possiblement sí que ens posarem més pressió», assegura Marsal, destacant que «no som un club que tradicionalment lluiti per aquestes places capdavanteres». A la Divisió d'Honor, a banda del campió el segon classificat es guanya el dret a jugar la Copa del Rei, una competició on hi juguen els millors equips juvenils de l'Estat espanyol. «Tenim matèria primera per aconseguir fer coses molt grans, si som capaços de superar tot el rebombori i estar forts, sabem que en el futbol tot pot passar», declarava Marsal. Els grans números de l'equip han anat condicionats pels 21 punts de 21 possibles aconseguits a casa. Ara, el Girona té el repte de mantenir aquests registres i millorar els resultats a domicili (hi han perdut quatre partits) per fer història.



Propera parada, San Francisco

La primera plaça per seguir somiant és a les Illes Balears. Els gironins disputen aquest migdia (12 h) el primer partit de la segona volta al camp el San Francisco, novè classificat amb 21 punts i equip que ha superat amb victòria els últims sis partits que ha jugat a casa. El tècnic del Girona afirma que «serà un partit molt difícil i exigent» encara que «si volem fer un pas més endavant no podem deixar de sumar també a fora de casa». Pachón, operat ahir del menisc, es perdrà tota la temporada.



Pedro Porro, un futur ben present

La sensació de la temporada està sent el futbolista de Don Benito, Pedro Porro. L'extremeny ja ha debutat amb el primer equip (a la Copa del Rei contra el Llevant) i també amb el Peralada a Segona B (al camp de l'Ebre). «Té un futur immediat. No només per les característiques tècniques sinó també per la seva mentalitat, juga a una altra lliga. Vol ser professional i va pel bon camí», subratllava el seu entrenador. Pedro Porro també es va emportar molts elogis de Pablo Machín i d'Arnau Sala.