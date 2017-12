La Penya Blanc-i blava de Girona també serà a Cornellà

La penya Blanc-i-Blava de Girona també serà dilluns a Cornellà per veure el derbi entre l'Espanyol i el conjunt de Pablo Machín. Els aficionats gironins de l'Espanyol han organitzat un autocar, com és habitual en els partits a casa, que sortirà de Salt, a la benzinera Meroil, a 2/4 de 6 de la tarda. El preu per als no socis, ni del club ni de la penya, és de 35 euros a gol nord superior i 40 a Tribuna lateral inferior.

La Penya Blanc-i-Blava de Girona funciona des del 2007 i compta amb més de 150 socis. Es va començar a gestar durant la temporada 2005/06, quan un grup de gironins coincidia els dies de partit a Montjuïc, molt abans del trasllat a Cornellà.