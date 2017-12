Portu, una assegurança de gol lluny de Montilivi

El migcampista Cristian Portuguès 'Portu' és un dels artífexs del bon paper del Girona com visitant en el seu debut en LaLiga Santander, doncs s'ha convertit en tota una assegurança de gol lluny de Montilivi.

Portu ha celebrat quatre gols en els últims quatre partits de l'equip fora de casa, on el Girona ha aconseguit dues victòries, tres empats i una sola derrota i es manté invicte des del 10 de setembre, quan va caure per 2-0 contra l'Athletic Club a San Mamés.

De fet, el migcampista murcià ha marcat gairebé la meitat dels gols que els catalans han aconseguit a domicili a la Lliga (9). A més, com visitants, també han marcat Cristhian Stuani (2), Borja García, Aday Benítez i Juanpe Ramírez.

En el seu segon curs a Montilivi, Portu continua sent un dels jugadors més utilitzats per Pablo Machín. El '9' blanc-i-vermell és l'únic jugador del Girona que ha participat en els catorze partits de Lliga disputats fins al moment i és el segon que acumula més minuts oficials (1.094), només superat per Pablo Maffeo (1.135).