Al Girona juvenil li manca contundència

Poques vegades sumar un punt a domicili i en un camp complicat com és el del San Francisco deixa tan mal regust de boca. Va tornar de Mallorca el juvenil del Girona amb la sensació que, amb una mica més d'encert i contundència, dos punts més haguessin pujat al seu caseller a la classifació, on ocupen la segona posició amb 32 punts i un partit més disputat que Espanyol, El Olivar i Mallorca, els principals perseguidors per la segona plaça.

A Son Bibiloni l'equip gironí va començar fort i portant el ritme del partit, tot i que abans del primer gol no hi va haver ocasions clares de gol. La primera diana del matx va arribar al minut 25, quan Homet només havia d'empènyer una pilota al fons de la xarxa després d'una passada de la mort de Pedro Porro. No obstant, els d'Àlex Marsal no van tenir temps de gaudir de l'avantatge a l'electrònic ja que, només tres minuts després, Sintes aprofitava una pilota que la defensa visitant no sabia rebutjar per tornar a empatar el partit.

A la represa, el Girona va sortir molt fort i ben aviat es van tornar a avançar. L'autor del gol va ser Pedro Porro, que després d'una passada de Girogi es va col·locar bé la pilota per superar el porter local amb un potent xut ras. Cinc minuts després, el mateix futbolista extremeny va tenir el tercer, però el seu xut va anar fora després de tocar al pal. Quan semblava que l'1 a 3 estava a punt d'arribar, un malentès entre el porter Torra i el defensa Teo va acabar amb penal del segon, que transformava Marcos en l'empat a dos definitiu. Encara abans d'acabar el duel, novament Porro, de falta directa, va tenir la victòria a les seves botes però l'esfèrica va anar al travesser. El proper dissabte el conjunt gironí rebrà la visita del Lleida Esportiu al Municipal de Vilablareix (13:30 h).