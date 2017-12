Un problema central a Cornellà

Ja és ben bé que una malastrugança no ve mai sola. No faltava sinó afegir a la dolorosa derrota en la passada jornada contra l'Alabès la lesió de dos jugadors indiscutibles per a Machín, Bernardo i Marc Muniesa. Els dos es perdran, primerament, el partit de dilluns a Cornellà El Prat, on el tècnic sorià del Girona només tindrà a la seva disposició dos defenses centrals purs: Juanpe Ramírez i Ramaho. Ells dos sortiran de ben segur d'inici al camp de l'Espanyol i amb gairebé tota probabilitat el tercer home a l'eix defensiu serà David Timor. El valencià, que no va jugar contra l'Alabès per decisió tècnica, podria ocupar aquesta plaça gràcies a la seva polivalència.

A les baixes de Bernardo i Muniesa, que van caure al mateix partit, cal afegir-hi la indefinida de Pedro Alcalá. Tots ells formen, a priori, la defensa titular d'un Girona que poc l'ha pogut disfrutar en aquesta primera volta del campionat. A aquests maldecaps, el tècnic del conjunt gironí hi ha de posar solucions i el triumvirat que es perfila és el format per Timor, Juanpe i Ramalho. Els dos últims, acostumats a jugar en aquesta posició, i el valencià es podria adaptar perfectament. De fet, poques solucions més li queden a Machín. La més clara seria donar entrada al català Carles Planas. El de Sant Celoni, que entrena amb una màscara després de trencar-se el nas al camp del Llevant, al partit de tornada dels setzens de la Copa del Rei, també presenta candidatura per ocupar la plaça esquerra de l'eix de la defensa, encara que no ha comptat amb gairebé cap minut des del començament de temporada.



Ramalho i Timor, entre cotons

Els dos futbolistes, amb molèsties per una contusió, no es van entrenar el passat dijous i van fer treball específic al gimnàs. No obstant, tornen a estar amb el grup per preparar el partit de dilluns i estar a disposició del tècnic. El seu estat físic no preocupa en excés ja que no es tracten de molèsties musculars, però no han pogut realitzar totes les sessions d'entrenament al complet amb els seus companys.



Amenaça per a Juanpe

Amb quatre targetes grogues, el central canari és a una amonestació de perdre's un partit per sanció. Les desgràcies no venen mai soles i aquesta vegada, a les lesions de Bernardo i Muniesa (que es perdran més d'un partit) s'hi podria afegir Juanpe. El futbolista, si veu una targeta al camp de l'Espanyol, no podrà jugar contra el Getafe. I si la veu contra el conjunt madrileny, no ho faria al camp de l'Eibar en l'últim partit del 2017.

Com a màxima urgència, Machín podria reinventar-se col·locant homes com Pablo Maffeo o Pere Pons a l'eix de la defensa o recórrer al Peralada, on per edat i per perfil només jugadors com Montes o Romero podrien ser una solució, per remota que sigui, per arreglar el buit defensiu.