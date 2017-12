Bounou afirma que la visita a l´Espanyol és «il·lusionant» per al Girona

El porter del Girona Yassine Bounou, ha destacat les ganes que té la plantilla de disputar, demà, el derbi de la Lliga contra l'Espanyol, a l'RCDE Stadium. En una entrevista concedida a Efe, Bounou subratlla que el duel que lliuraran amb el conjunt blanc-i-blau és «un partit molt il·lusionant per a tot l'equip» i que «l'espera molta gent». «Nosaltres intentarem respondre i de jugar tal com ho hem fet fins ara. Hi anirem a competir i a intentar treure el màxim de punts», ha assegurat.

Malgrat haver perdut fins a cinc punts en els últims minuts contra el Betis i l'Alabès, Bounou defensa que el Girona està «anant de menys a més a nivell de joc» i veu a la plantilla «amb molta il·lusió d'aixecar-se i de seguir cap endavant». «Som un equip recent ascendit i això són coses que et dóna l'experiència. El que hem de fer és aprendre'n i continuar treballant», sentencia.

En l'aspecte personal, el porter blanc-i-vermell destaca que es troba «molt bé, amb les mateixes ganes de sempre i amb el sentiment de pertànyer a un club que va creixent». Qüestionat sobre la possibilitat de ser el porter titular del Marroc en el Mundial de Rússia de l'estiu que ve, Bounou insisteix que ara només pensa rendir amb el seu club. «El meu cap està posat en el Girona, a millorar i estar al límit cada jornada», afirma, encara que no amaga la il·lusió per representar el seu país, que serà rival d'Espanya en la fase de grups, i avisa: «El Marroc pot competir contra qualsevol, fins i tot contra els millors».