Machín mantindrà el 5-3-2 tot i les baixes en defensa

Pablo Machin ha confirmat aquest migdia les baixes de Muniesa, Bernardo, Alcalá, Eloi Amagat i Kayode per encarar la visita de demà a Cornellà contra l'Espanyol. El tècnic ha revelat que Bernardo pateix una contractura i que el lloretenc de moment "sembla que s'estalviarà operar-se".

Tot i això, el tècnic no es vol marcar cap termini i a més a més, en el cas de Muniesa, el sorià recordava que "no serà el primer cop que pensem una cosa i després sigui l'altra". Les baixes en defensa no faran modificar l'esquema al tècnic que mantindrà el clàssic 5-3-2. "Estem limitats i hem de buscar alternatives. Tenim diverses opcions", ha dit tot recordant que Maffeo, Planas i Timor poden actuar de central. Machín no ha descartat tampoc que hi pugui haver un canvi a la porteria i Iraizoz sigui el titular en detriment de Bounou. Boulaya ha és l'únic jugador que ha quedat fora de la llista de convocats.

El Girona visitarà Cornellà amb l'objectiu de recuperar les bones sensacions escapçades en la derrota contra l'Alabès (2-3) amb uns instants finals esperpèntics en què els blanc-i-vermells no van saber mantenir l'avantatge. "Amb la vista enrere és molt senzill de comentar i analitzar. El difícil és trasmetre-ho als jugadors des de la banqueta", deia Machín que reiterava que "intentarem treure'n conclusions pel futur i que no es repeteixi". Pel que fa a l'Espanyol, el tècnic sorià ha subratllat que "ningú es pensa que el Girona sigui millor que l'Espanyol" tot i estar per sobre a la classificació. "És un equip històric amb jugadors reconeguts i reconeixibles. Són molt difícils de batre. Ho haurem de fer molt bé per on facilitar-los ocasions perquè tenen homes amb molta qualitat i olfacte golejador a dalt com Gerard Moreno i Baptistao".