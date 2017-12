Sánchez Flores vol recuperar el protagonisme que els ha tret el Girona

L'entrenador de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha reconegut que el bon paper del Girona com equip català recent ascendit els està restant protagonisme i que aquest ha de recuperar-se guanyant partits, el primer precisament demà davant el conjunt blanc-i-vermell.

"Estem en un raconet i se'ns fa el cas que se'ns fa. El Girona ve a ocupar una mica més del nostre espai i això ens ha de donar un sentiment de rebel·lia per lluitar per estar en el lloc que ens toca per història. Hem d'enfrontar-nos en la competició a qualsevol enemic o oponent que ens vulgui treure protagonisme", ha afirmat Sánchez Flores.

L'equip gironí supera per un punt l'Espanyol en la classificació i el tècnic madrileny ha comminat als seus homes a revertir demà aquesta situació i girar full, amb una victòria, l'última derrota a Ipurua, contra l'Eibar (3-1).

"Tenim moltes ganes de jugar. Quan venim de no guanyar, com més aviat millor juguis, millor. Hem entrenat dur i hem parlat de les coses que hem de millorar", ha afirmat.

Quique Sánchez Flores ha comparat al Girona amb el Getafe, -"són equips que vénen d'una altra categoria", ha recordat- però malgrat això creu que el blanc-i-vermell "és un equip molt fet, format, i compenetrat".

"Serà un rival intens, incòmode i difícil. Si ens allunyem del pessimisme, hi haurà opcions de guanyar. El partit estarà igualat, i el seu sistema es pot combatre", ha afegit el tècnic de l'Espanyol, que ha demanat la calor de l'afició per progressar en el campionat.

En aquest sentit, Sánchez Flores ha reconegut que "hi ha un fre real del projecte, que estava pensat per créixer a més gran velocitat", però no ha volgut aprofundir sobre els motius.

"Volem brindar-li un partit a l'afició. Busquem regularitat, compromís, màxima intensitat i concentració. Tots pensem en el mateix, però cal passar a l'acció i no pensar", ha resumit el tècnic, qui ha advertit que "si l'equip no està al 150 % com l'any passat, no aconseguirem el nostre objectius".

Preguntat per la possibilitat de reforçar la plantilla al mercat hivernal, Sánchez Flores s'ha mostrat escèptic: "No crec que aporti moltes solucions, ja que tenim bons jugadors. El millor és treure el millor rendiment al que tenim".