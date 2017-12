«Tenim molt clar quin és el nostre objectiu»

Pablo Machín no veu el partit d'avui com un duel directe en la lluita per salvar la categoria. L'entrenador del Girona té clar que l'Espanyol tard o d'hora anirà cap amunt a la classificació. «A ningú li passa pel cap pensar que el Girona és millor club o millor plantilla que l'Espanyol», deia ahir. Els punts perduts als darrers instants dels partits contra el Betis (2-2) i l'Alabès (2-3) en les dues últimes jornades ha fet desinflar un xic l'estat d'eufòria en què s'havia instal·lat l'afició després dels tres triomfs seguits i del coixí de 10 punts respecte a la permanència. En aquest sentit, Machín aposta per ser realista i recorda que l'objectiu del Girona és la salvació. «Quan portàvem 10 punts d'avantatge no canviava el discurs i ara tampoc. Des del primer moment he dit que mantenir-se és superdifícil per al 50% dels equips i per a nosaltres augmenta encara més el percentatge. Ho tindrem complicat i haurem de patir segur, però ens en sortirem», deia el sorià, que també volia subratllar l'actual posició. «Hem de valorar que estiguem amb una diferència considerable de l'objectiu i això és indubtable».

El Girona es plantarà avui a Cornellà amb una defensa de circumstàncies per culpa de les baixes per lesió de Bernardo, Muniesa i Alcalá. Machín va revelar que el colombià pateix una «ruptura» muscular. Això sí, no va voler fixar cap termini ni per al colombià ni per a Muniesa. «De moment sembla que s'ha estalviat la sala d'operacions però no serà la primera vegada que pensem una cosa i després sigui l'altra», deia Machín en un recordatori de lesions de jugadors antics que es van eternitzar en cursos anteriors. Les baixes en defensa no faran, en principi, canviar de sistema Machín. «L'esquema és important però no determinant. Mentre hi hagi jugadors que s'hi puguin adaptar, el més sensat és jugar igual».

David Timor, Carles Planas i Pablo Maffeo opten al lloc de Muniesa a l'eix de la defensa. Un altre canvi que hi podria haver a l'onze pot ser a la porteria, on Machín pot tornar a apostar per Iraizoz. «És com un altre jugador. Qualsevol jornada hi ha opcions. El porter és un home més que té millors o pitjors moments. De vegades també per les característiques del rival pot anar més bé un porter o un altre», deia el tècnic sense donar gaires pistes sobre si farà el relleu del navarrès per Bounou.

Mentrestant, des de Cornellà, Quique Sánchez Flores va reivindicar el paper de l'Espanyol com el segon club de Catalunya. «Som en un raconet on ens fan el cas que ens fan. El Girona ha vingut a ocupar una mica del nostre espai i això ens ha de donar un sentiment de rebel·lió per lluitar per estar en el lloc que ens toca per història», deia el preparador madrileny. Per al tècnic periquito, el Girona «és un equip molt fet, format i compenetrat. Serà un rival intens, incòmode i difícil. Si ens allunyem del pessimisme, hi haurà opcions de guanyar. El partit serà igualat. El seu sistema es pot combatre», afegia l'exentrenador del Getefe, València o l'Atlètic de Madrid.