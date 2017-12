Cornellà: La primera estrena de Primera

L'ascens a Primera va fer somiar jugadors i aficionats amb la possibilitat de poder trepitjar els grans estadis històrics i luxosos de la màxima categoria per primera vegada. La presència del Girona les nou anteriors temporades a Segona A li va permetre jugar i competir contra molts rivals històrics que van caure a la categoria de plata algun cop. Així, dels 19 equips que hi ha a Primera, el Girona només s'enfronta per primer cop en competició regular aquesta temporada a Barça, Madrid, Atlètic de Madrid, Sevilla, València, Espanyol, Athletic Club i Màlaga. A la resta, els gironins ja se'ls havia trobat a Segona A. Així, dels vuit nous rivals, cinc han passat primer per Montilivi aquesta primera volta (Barça, Madrid, Atlètic, Màlaga i Sevilla). La resta sí que han estat a domicili, però en el cas de l'Athletic, els gironins ja havien trepitjat San Mamés el curs 15-16 per enfrontar-se i guanyar el Bilbao Athletic, filial (0-1).

A l'espera de visitar Mestalla, per Reis, i de començar el recorregut pel Wanda Metropolitano, Camp Nou i Bernabéu –al Sánchez Pizjuán, els gironins ja hi van jugar contra el Sevilla Atlètic el curs passat– aquest vespre, el Girona estrenarà el primer estadi a Primera Divisió. Serà l'RCD Stadium, un camp de categoria 4 estrelles segons la UEFA i inaugurat el 2009.