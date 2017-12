El Girona derrota l´Espanyol i torna a somriure

L'empat contra el Betis i la derrota davant l'Alabès en dos partits que el Girona semblava tenir ben encarrilats per guanyar havien deixat la porta entreoberta als dubtes sobre la fiabilitat del Girona, però l'equip de Pablo Machín ha respost molt bé amb una victòria al camp de l'Espanyol que li permet arribar als vint punts quan encara queden quatre jornades per acabar la primera volta (novens a un punt del sisè i amb vuit de marge sobre el descens). Un gol de David Timor just abans del descans en una jugada en que el valencià ha estat el més llest a l'hora de caçar un rebuig a la sortida d'un córner ha acabat sent suficient per derrotar l'Espanyol a Cornellà on l'afició local ha acabat xiulant al seu equip. En el temps de descompte, en aquells moments de partit on s'havien escapat cinc punts en els dos últims partits, el Girona ha sabut mantenir la calma i ha fregat el 0-2 amb una rematada al travesser de Portu.

Amb una defensa inèdita per les baixes dels tres teòrics titulars ­- Alcalá, Bernardo i Muniesa, tots ells lesionats -, la presència d'un migcampista, David Timor, jugant a l'eix al costat de Ramalho i Juanpe no ha tret solvència defensiva al Girona en els primers minuts del partit. Davant un Espanyol que ha començat amb dubtes i molts problemes per apoderar-se del control de la pilota, el Girona ha tingut la possessió de la pilota en una primera meitat on ha disposat de les millors oportunitats. No moltes, però sí més i més clares que les de l'equip entrenat per Quique Sánchez Flores que ha tingut en el porter gironí Pau López el seu millor element. En el minut, el porter local ja ha hagut d'aturar un bon xut des de lluny de Borja García i, poc després, ha vist com Ramalho arribava massa forçat a rematar un córner que podria haver acabat sent la jugada que hagués obert el marcador. El Girona dominava el partit i, més enllà d'una rematada de cap de David López a la sortida d'un córner, l'Espanyol no ha fet res fins ben bé els últims cinc minuts abans del descans quan s'ha estirat fins a acostar-se un parell de cops davant la porteria de Bono. Primer amb jugada que Gerard Moreno no ha pogut acaba rematant per la intervenció de Ramalho; i després amb un xut de fora de Piatti que ha estat ben aturat pel porter marroquí dels gironins.

Quan millor jugava l'Espanyol i els aficionats del Girona ja pregaven perquè arribés el descans ha arribat el primer gol del partit. Abans, però, Pere Pons s'ha merescut el gol amb un bon xut des de fora de l'àrea que ha aturat Pau López amb una grandiosa intervenció. El porter gironí de l'Espanyol, però, no ha pogut impedir que en la jugada següent el Girona hagi obert el marcador amb un gol de murri de David Timor que ha estat el més llest caçant una pilota morta dins l'àrea petita a la sortida d'un córner. Era el darrer minut de la primera part i el Girona s'avançava (0-1).

La segona meitat ha començat amb un objectiu clar per al Girona: fer el que no havia pogut aconseguir en els dos últims partits contra el Betis i l'Alabès. Guanyar un partit en el que s'havia posat per davant en el marcador. Amb més futbol que a la primera meitat, per part dels dos equips, els minuts han guanyat terreny al rellotge sense que la victòria perillés. L'Espanyol ha tingut la seva primera oportunitat en el minut 70 amb un cop de cap de Gerard Moreno que ha sortit fora després que Bono la desviés lleugerament amb la punta dels dits. Cinc minuts després ha estat Portu el que ha pogut marcar, però tampoc ha pogut batre Pau López deixant que el partit s'anés extingint amb el 0-1 en el marcador. El pes del record del que havia passat contra el Betis i l'Alabès podia haver posat la por al cos al Girona, però, en canvi, l'equip que estat més a prop de marcar ha estat el Girona amb una pilota que Portu ha estavellat al travesser ja en el minut 91. Abans d'acabar l'Espanyol encara ha demanat penal per una caiguda d'Hernán Pérez en un frec a frec a Mojica que ha acabat en no res obrint la porta a que el Girona arribi ja als vint punts quan encara queden quatre jornades per acabar la primera volta.