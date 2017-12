El millor remei són els punts

En bàsquet és habitual veure desenllaços de partits canviar radicalment als últims segons i decidir-se fins i tot en dècimes. En futbol, però, això ja costa més de veure. De gols als darrers minuts i en l'afegit sí que n'hi ha a cabassos però al darrer segon és quelcom poc freqüent. En qüestió de deu dies, tanmateix, el Girona ha vist com li clavaven –o es deixaven clavar– una garrotada en el darrer segon en els partits contra el Betis (2-2) i l'Alabès (2-3). Dos partits que es tenien guanyats –el de l'Alabès, empatat com a mal menor– però que en la darrera acció del matx el rival va castigar els gironins quan fa més mal: amb un gol l'últim segon i l'àrbitre assenyalant el final sense poder centrar. La ràbia que va fer el 2-2 de Tello al Villamarín es va convertir en cara de babau el dia de l'Alabès després que els bascos capgiressins un 2-0 en vint minuts i fessin el 2-3 a l'última jugada. Dues accions que han costat com a mínim tres punts i que, sumades a les lesions de Bernardo i Muniesa, han canviat l'estat d'ànim de l'entorn. La situació no és negra però la realitat és que els rivals de baix es comencen a espavilar i el Girona veu com els confortables 10 punts que tenia respecte al descens fa quinze dies es poden reduir a la meitat en cas de derrota avui. L'objectiu i la clara intenció dels homes de Pablo Machín és que això no passi i la ratlla es mantingui als 7 i amb aquesta consigna intentaran avui a Cornellà-El Prat aconseguir un resultat positiu que torni la calma a l'entorn. No serà fàcil perquè per molt que l'Espanyol no passi pel seu millor moment, té jugadors que marquen diferències i el Girona es presenta al partit sense els seus tres centrals titulars, Bernardo, Muniesa i Alcalá. A més a més, tampoc seran aquest vespre a Cornellà Eloi Amagat i Kayode, encara lesionats, ni Farid Boulaya, l'únic home descartat per decisió tècnica.

Juanpe i Ramalho seran titulars indiscutibles avui encara que arrosseguin molèsties. El gran dubte a l'onze titular de Machín aquesta nit és saber qui serà el tercer central. Uns quants homes opositen al lloc, David Timor, Carles Planas i Pablo Maffeo, però sembla que és el de Carcaixent el que surt amb més possibilitats de fer-ho. El fet que Planas s'estigui entrenant encara amb màscara protectora degut a la fractura dels ossos del nas que es va fer al camp del Llevant li resta alguna opció. Machín fins i tot va posar sobre la taula l'alternativa Maffeo, tot i que això suposaria deixar sense recanvis purs per als carrils a la banqueta. Pocs més canvis s'esperen a l'onze titular avui a terres barcelonines. Un dels que hi podria haver és a la porteria i no seria de descartar que Machín apostés per Gorka Iraizoz després de sis jornades en què Bounou ha estat el titular. Al mig del camp, Pere Pons i Granell tenen el lloc garantit com Borja García i Portu a la mitja punta i Stuani en punta d'atac. L'altre dubte és saber qui serà l'escollit al carril esquerre, si Mojica o Aday Benítez.

Per part de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores només té la baixa per lesió de Sergio García i podrà comptar finalment amb David López després que el comitè de competició li retirés la groga que va veure a Eibar. El tècnic madrileny va deixar fora de la llista de convocats Melendo i Naldo per fer-hi entrar Óscar Duarte i Hernán Pérez. En principi, Jurado començarà a la dreta i Baptistao i Gerard Moreno estaran en punta.