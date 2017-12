Aquest girona és ben viu

Si algú donava per tocat el Girona FC, s'ha tornat a equivocar perquè l'equip de Pablo Machín, com ja ha fet en més d'una ocasió en les últimes temporades, s'ha tornat a aixecar quan les coses pintaven pitjor. I aquesta vegada ho ha fet per superar el moment més complicat que ha tingut des de la seva arribada a Primera.

L'empat al camp del Betis i, sobretot la derrota a casa contra l'Alabès, havien deixat una sensació que l'equip podia perdre tota la feina feta fins ara però un cop més, i a les primeres de canvi, els de Pablo Machín han tornat a esborrar qualsevol dubte sobre la seva capacitat de reacció. Ho van fer ahir al vespre deixant petits un rival com l'Espanyol, de la mateixa manera com anteriorment ho havíen fet contra el Deportivo al seu camp o davant del Betis al Benito Villamarín.

No deixa de ser curiós que agafant només els dos punts perduts contra el Betis en l'últim sospir o, si es prefereix, els tres que es van deixar escapar contra l'Alabès, ara mateix l'equip estaria en places europees. Que seria un premi majúscul que a hores d'ara potser no cal descartar per pròximes jornades. De moment, la tranquil·litat s'escriu amb vuit punts sobre les places de descens, amb un munt d'equips per sota de la classificació i amb un futur immediat en què el Girona s'enfrontarà a un rival com el Getafe que té els mateixos 20 punts a la classificació.

Però tornant al partit d'ahir, caldria no oblidar que l'equip va fer una volta més a l'hora d'exprimir la plantilla, amb David Timor de central completant una tripleta absolutament inèdita a l'eix de la defensa, on en principi, i amb tot el respecte pels tres jugadors, cap d'ells comptava com a titular inicialment aquesta temporada. Però com que el futbol són reptes, Machín ja en té un altre al davant per diumenge: perquè més enllà de repetir aquesta tripleta de centrals haurà de buscar un relleu per Pere Pons, que ahir va veure la cinquena groga i haurà de descansar per força. És fàcil pensar que Aleix Garcia, després de molts dies sense protagonisme, tornarà a tenir un partit sencer per reivindicar-se. Pel que fa a la resta de l'equip, ja sabem que hi haurà les mateixes cares que han vingut siguent habituals els darrers partits.