«Si estem en un bon lloc a la lliga és perquè estem fent bé les coses»

Pablo Machín va poder aparèixer ahir amb millor cara en una roda de premsa posterior al partit després dels dos moments complicats que havia hagut d'afrontar a l'hora d'explicar l'empat contra el Betis i la derrota davant l'Alabès. « Hem merescut la victòria. Hem demostrat que el que ha passat en els partits anteriors ha estat un accident i que tenir recursos a la plantilla davant l'adversitat», va assegurar ahir Machín parlant tant de la importància de la victòria d'haver-ho amb les baixes dels tres teòrics centrals titulars.

«Al final s'ha notat el que havia passat en els dos últims partits perquè hem pogut recordar vells fantasme; però ho hem fet prou bé amb les nostres senyals d'idenditat que ens fan anar a pit descobert a dalt i així hem tingut les nostres opcions, sobretot la de Portu al travesser», va analitzar Machín que va tenir bones paraules per l'actuació de David Timor jugant de central o també per a Mojica de qui va dir que «té unes condicions físiques que hem d'aprofitar, és un jugador que si no es relaxa estarà molts anys a Primera Divisió».

Amb vint qua encara queden quatre jornades per acabar la primera volta, el Girona està molt ben posicionat a la lliga, novè a un punt del sisè, i Pablo Machín té ben clar que això és per mèrits propis: «Si estem en un bon lloc a la classificació és perquè estem fent bé les coses». Això sí, el tècnic també reconeix que sense haver encaixat els gols en el descomptre contra Betis i Alabès ara «ens haurien situat en una situació inimaginable a la classificació». De fet, només havent guanyat a l'Alabès ara el Girona estaria en situació de jugar la temporada vinent a l'Europa League tot i que Machín té clar que l'objectiu és la permanència i, de moment, per a ell «estem ben posicionats per aconseguir-ho». I tot plegat perquè «l'equip està demostrant cada vegada més maduresa» tot i que «seguim sent un equip humil i amb moltes carències».