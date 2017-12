Pere Pons veu la cinquena groga i serà baixa diumenge per jugar contra el Getafe

La important victòria del Girona d'ahir al camp de l'Espanyol va deixar també un nou maldecap per a Pablo Machín que s'ha quedat sense Pere Pons per al partit de diumenge al migdia contra el Getafe a Montilivi. El migcampista de Sant Martí Vell va veure ahir la seva cinquena targeta groga de la temporada i es perdrà per sanció un partit per al que, si cap es recupera a temps per sorpresa, el tècnic ja té les baixes dels lesionats Alcalá, Bernardo, Muniesa, Eloi i Kayode. Amb els tres teòrics centrals titulars de baixa, David Timor va jugar ahir de central a bon nivell i, sobre el paper, el més normal seria que diumenge repetís en la mateixa posició contra el Getafe tot i que el migcampista de Carcaixent és el recanvi més natural de Pons que hi ha la plantilla. Així, amb Timor jugant de central, Aleix Garcia té molts números de ser titular diumenge contra el Getafe formant parella amb Àlex Granell a qui, precisament, va substituir ahir en els darrers minuts del partit a Cornellà.

Si Aleix Garcia pot ser la novetat diumenge conta el Getafe, ahir la cara nova va ser un David Timor que, després de caure de l'onze contra l'Alabès per la recuperació de Pere Pons, ahir va ser titular jugant de central. «Em feia falta un partit així. L¡equip ha guanyat, he marcat... La veritat és que un reforç anímic important per a mi i ara em queda seguir treballant per seguir millorant», va explicar després del partit el futbolista de Carcaixent per a qui el seu gol just abans del descans «ha estat un cop dur per a l'Espanyol».

Amb vint punts a la classificació, el Girona està en una situació privilegiada a la taula però David Timor demanava ahir no caure en cap mena de relaxació: «Crec que abans de començar tots hauríem firmat tenir vint punts a aquestes alçades, però això és molt llarg i no ens podem relaxar»