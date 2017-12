Amb la porta a zero tres mesos després

«Mantenir la porteria a zero avui encara era un repte major tenint tres centrals titulars lesionats. Hem tornat a demostrar que som un equip i hem trobat recursos a la plantilla». Després de dues setmanes sortint a parlar al final dels partits amb un pam de nas, amb els disgustos contra el Betis i l'Alabès encara recents, ahir Pablo Machín va poder tornar a cantar victòria. I el seu Girona ho va fer, a més, guanyant al camp de l'Espanyol, amb un equip de circumstàncies, com ell admetia, en defensa, per les absències de Muniesa, Bernardo i Alcalá. Tres mesos després, a més a més, el Girona mantenia la porteria a zero, una circumstància que el tècnic sempre subratlla com a determinant però que aquest curs només s'havia pogut aconseguir en la segona jornada, contra el Màlaga (1-0) i al camp del Leganés (0-0). Era el 20 de setembre quan per última vegada s'havia aconseguit tancar un partit amb la porta imbatuda.

Machín va situar, com es preveia, Timor a la posició de central fent tripleta amb Juanpe i Ramalho. A la porteria i va mantenir Bounou, tot i que s'havia especulat amb un nou canvi. Iraizoz havia jugat les primeres jornades fins que el tècnic va decidir deixar-lo a la banqueta en la visita a Riazor. Des d'aleshores ha jugat sempre en Lliga el marroquí. Amb actuacions de mèrit contra la Reial Societat i el Betis, i una mica més desafortunades, com la del partit amb l'Alabès. Ahir Bounou va tenir poca feina, i la que li va arribar la va resoldre sense complicacions, com ara un cop de cap de Gerard Moreno a la segona part que va poder desviar a córner amb la punta dels dits.



A un punt d'Europa

Amb una setmana de retard, per la inesperada derrota de l'anterior jornada, el Girona ha arribat ja als 20 punts. I gràcies a la derrota del Vila-real, que és sisè amb 21, es troba anecdòticament a un punt d'Europa. El més important, però, és haver-se refet després de deixar escapar cinc punts en dos partits en els últims instants de partit. I la distància sobre el descens, el realment important, és notable: vuit punts.