Quique Sánchez Flores:«I tant que em veig amb forces de seguir»

L'entrenador de l'Espanyol, Quique Sánchez Flores, va assegurar ahir després de la derrota contra el Girona a Cornellà que «i tant que» es veu «amb forces per seguir» i que «com a entrenador «no pensa en el durarà o no» o si el Consell confia en ell o no. El tècnic, d'altra banda, va revelar que va poder haver deixat l'entitat aquest estiu. «Llavors vaig tenir temps de prendre les meves decisions i vaig decidir quedar-me. Toca demostrar que un pot canviar el rumb», va dir Sánchez Flores, que «no vol que l'afició pensi que tenia un bon entrenador l'any passat i ara ja no, la feina és el mateix».

Quique Sánchez Flores va reconèixer que al vestidor hi ha «un sentiment de frustració important». «Hem jugat amb la limitació de fer-ho amb nervis i presses, cosa que ens allunya del nostre futbol. La situació contra el Girona s'ha anat complicant», va analitzar el madrileny, per a qui «el gol de Timor en el minut 45 li ha donat vida al rival».