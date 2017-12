David Timor amplia a set la llista de golejadors del Girona

L'estrena del Girona a Cornellà-El Prat va tenir el millor final possible. El conjunt blanc-i-vermell es va imposar a l'Espanyol en el primer enfrontament oficial contra els barcelonins a la màxima categoria. El 0-1 final va suposar una alegria immensa per al gairebé mig miler d'aficionats gironins desplaçats a Cornellà que van treure's el regust amarg que havien deixat els dos últims resultats contra Betis (2-2) i Alabès (2-3). La solidaritat defensiva l'equip va neutralitzar qualsevol intent ofensiu d'un Espanyol flàccid i el gol de David Timor va donar tres punts a un Girona que es torna a enfilar fins a la novena posició a la classificació. La diana del de Carcaixent és la 19a de la temporada per al Girona en les 15 jornades disputades fins ara. A més a més, el migcampista valencià es converteix també en el setè jugador que s'estrena com a golejador. Abans, la resta de gols havien estat obra d'Stuani (8), Portu (5), Juanpe (2), Aday, Borja García i Alcalá. Els 19 gols aconseguits situen els gironins en una posició similar (9è) a la que ocupen en el rànquing de gols marcats (10è).

Stuani acapara la capacitat golejadora d'un Girona que no troba, de moment, en la resta de davanters, Olunga, Kayode i Marlos Moreno, una alternativa fiable a l'uruguaià. Molt probablement això farà que en les properes setmanes, la direcció esportiva concreti l'arribada d'algun atacant. Els 8 gols de l'ex del Middlesbrough el situen en el cinquè lloc del rànquing de golejadors de Primera només per darrere de Messi (14), Zaza (10), Bakambu (9) i Iago Aspas (9). L'altre golejador del Girona és Portu. El murcià s'ha adaptat a la perfecció a la nova categoria i ja ha vist porteria en cinc ocasions sense ser un davanter centre pur.

Entre Portu i Stuani han marcat el 68% dels gols del Girona i malgrat l'aportació de l'estratègia amb els gols de Juanpe (2), Alcalá i Aday (penal), de la resta de jugadors ofensius només Borja García ha vist porteria. Tot plegat fa que només 7 jugadors hagin marcat aquesta temporada fins ara amb la samarreta blanc-i-vermella a la competició regular. Un nombre de golejadors dels més baixos de tota la Lliga però que perd importància al tenir Stuani i Portu amb bones xifres. Així, només l'Athletic (6), l'Espanyol (3) i el Las Palmas (5) tenen menys golejadors que el conjunt gironí. Els blanc-i-blaus viuen dels gols de Gerard Moreno (5), Baptistao (3) i Piatti mentre que el canaris ho fan gràcies a les dianes de Rémy (4), Calleri (3), Viera (2), Tana i Vitolo. Tant Espanyol com Las Palmas són, amb 11 gols, els dos equips menys realitzadors dels 20 que militen a Primera Divisió. En canvi, els sis golejadors de l'Athletic tenen més repartits els 16 gols que han fet (Aduriz 6, Raúl García i Williams 3, Susaeta, Vesga i Muniain).

De ben segur que Machín espera el despertar golejador d'Olunga, Kayode i Marlos Moreno o de migcampistes que també solen veure porteria com Àlex Granell i Douglas Luiz. A més a més, Johan Mojica ha encadenat tres bons partits darrerament i s'ha fet amb la confiança del tècnic sorià. El colombià ja va estrenar-se com a golejador aquesta temporada a la Copa del Rei contra el Llevant a València (1-1).