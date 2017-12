Un Girona intractable de visitant i vulnerable a Montilivi

Pablo Machín va haver d'apel·lar dues setmanes seguides al tòpic «són coses del futbol» per intentar trobar una explicació a l'empat del camp del Betis i a la derrota contra l'Alabès quan el Girona tenia els dos partits pràcticament guanyats poc abans del final. Potser també es podria utilitzar aquesta sentència per valorar la notable diferència en el rendiment que té l'equip quan juga de local respecte a quan surt de visitant. Tot i que per lògica es podria entendre que un debutant a Primera es troba més còmode a casa que a fora, en el cas del Girona és a l'inrevés: aquell visitant temible, que només ha perdut aquest curs un partit lluny de Montilivi (a Bilbao) i que acumula sis jornades imbatut des d'aleshores, es torna més vulnerable quan actua davant la seva afició. La victòria de dilluns al camp de l'Espanyol ve a confirmar aquests extrems: en set partits a domicili el Girona ha fet 12 punts, mentre que a l'estadi, amb una jornada més, tan sols n'ha pogut assegurar 8.

Per «coses del futbol», doncs, els gironins són el cinquè millor visitant de Primera, només superats per Atlètic, Barça, València i Madrid (aquests dos últims tot just han guanyat un parell de punts més que el Girona), però també el tercer pitjor local, compartint mèrit amb el Màlaga i únicament amb Las Palmas i Alabès que presenten una números més dolents. A fora el Girona ha empatat contra el Leganés, el Celta i el Betis i ha sumat els tres punts davant del Deportivo, el Llevant i l'Espanyol. El calendari com a local ha sigut força més exigent, amb tots els grans havent passat ja per Montilivi. El Màlaga i el Madrid hi han caigut. Contra Atlètic i Reial Societat s'hi va empatar. Sevilla, Barça, Vila-real i Alabès van aconseguir guanyar-hi, tot i que s'ha de recordar que en el partit amb els andalusos Granell va errar un penal en l'últim minut i que davant l'Alabès poc abans del final el duel estava dominat per 2-1. Possiblement el duel contra els bascos és, ara per ara, l'única errada que ha comès l'equip aquesta temporada. I el dia del Barça Machín va optar per reservar titulars com Granell, Stuani i Borja Garcia, entre d'altres, amb la qual cosa mai se sabrà què hauria passat si s'hagués competit contra els de Valverde amb l'onze habitual.

No només en la producció de punts hi surt guanyant el Girona visitant davant del local. També a l'hora d'encaixar i rebre gols hi ha diferències. Lluny de l'estadi se n'ha marcat un més (10-9) i se n'han rebut quatre menys (9-13). En qualsevol cas, la lliga premia la regularitat i els 20 punts en 15 partits que acumulen els blanc-i-vermells són un botí més que notable que els permet ser novens a la classificació i mantenir la zona de descens 8 punts per sota.

La temporada 2014/15 el Girona va batre el sostre de victòries fora de casa a Segona sumant-ne 14 (inclosa la de Saragossa en el play-off) i recollint 42 punts (va ser l'any que no es va pujar tot i acabar el campionat amb 82). En la següent campanya, que va acabar amb la pèrdua de la final de la promoció contra l'Osasuna, la lliga va començar amb l'equip trobant-se còmode a fora i patint a casa. Els tres primers triomfs van arribar de visitants (0-1 contra el Bilbao Athletic, 1-2 contra l'Oviedo i 0-1 contra l'Osasuna), mentre que a l'estadi no va poder cantar victòria fins a finals de novembre, tombant l'Albacete. Abans havia ensopegat en els sis primers partits de local, amb derrotes contra Numància i Lugo i empats amb Osca, Llagostera, Almeria i Saragossa.



Números de rècord

L'actual ratxa de sis sortides seguides imbatuts és la millor des que Pablo Machín entrena el Girona, superant les cinc que es van aconseguir la temporada 2014/15 a Segona. Aquella lliga els gironins també en van enllaçar una de quatre partits seguits puntuant com a visitants. La temporada passada hi va haver dues sèries de tres partits seguits invictes a domicili, mentre que en fa dues, la millor ratxa també va ser de tres partits i se'n van aconseguir tres.

Dels onze equips que el Girona té per sota ara mateix a la Lliga, ha aconseguit puntuar contra set (li falta jugar encara davant l'Eibar i el Las Palmas. Únicament ha caigut davant l'Athletic a San Mamés i a casa amb l'Alabès. En total els de Machín han fet 15 dels seus 20 punts gràcies als duels amb rivals directes. Els altres cinc han arribat amb els empats contra l'Atlètic i el Leganés, i amb la victòria davant del Reial Madrid en l'històric partit de la diada de Sant Narcís.