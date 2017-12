L´equip que fa passades sense mirar perquè juga de memòria

El Girona es va fer un tip de col·leccionar elogis la temporada passada, sobretot el gener i el febrer, quan va fer una estrebada definitiva a la classificació, en les cròniques que escrivien els mitjans representants de l'equip rival. La premsa aragonesa, per exemple, va quedar impressionada amb el 0-2, i la de Còrdova amb el 2-0 de Montilivi. Amb l'ascens a Primera, i després de 15 jornades, el bon rendiment de l'equip de Machín ja no sorprèn a ningú. I ahir els elogis, que el Girona ja havia rebut quan va tombar el Madrid, el dia de l'estrena contra l'Atlètic, o en les visites a Riazor, Ciutat de València i Villamarín, van tornar amb més força que mai. El 0-1 de dilluns a Cornellà enfonsava l'Espanyol, que va rebre pals per tot arreu, i va confirmar el Girona com l'equip de moda del futbol català.



Sport - «L'Espanyol es rendeix al Girona. Drama blanc-i-blau, festival blanc-i-vermell»

La crònica de Jordi Blanco explica com el Girona es va refer després d'haver deixat escapar en els instants finals dos triomfs gairebé cantats contra el Betis i l'Alabès. «El Girona es va donar el gust d'estrenar derbi guanyant un trist Espanyol, sense futbol ni capacitat de reacció». L'escrit també recorda que els 20 punts que ara tenen els gironins són «una situació que el Girona ni s'hauria imaginat a l'agost».



Mundo Deportivo - «Cornellà diu prou»

María Carmen Juarez destaca que «l'Espanyol va fer un pèssim partit, perd contra un Girona molt superior i l'afició va carregar contra tothom». En la seva crònica incideix més en les conseqüències que tindrà el partit pels blanc-i-blaus que no pas en els gironins. En una altra plana hi apareix un anàlisi de Nil Solà titulat «Tres Europuntassos» que fa esment a la situació del Girona a la lliga, a un sol punt del Vila-real, sisè.



As - «El Girona mira a Europa i l'Espanyol, a la fatalitat»

«Timor va accelerar el desencant; xiulets de «Quique ves-te'n ja», subratlla l'anàlisi d'Iván Molero, que fent un joc de paraules obria explicant que «l'hemorragia al nas de David López representa la metàfora perfecta del primer Espanyol-Girona a LaLliga. Va trigar més de cinc minuts en deixar de sangar el central després de rebre un cop del seu excompany Stuani. L'Espanyol, desangelat, es va desangrar a mans d'un Girona recent ascendit però amb les idees molt clares». L'escrit també afageix que «ningú diria que presentava el Girona una defensa de circumstàncies i que l'equip titular de l'Espanyol és el més repetit d'aquesta lliga, amb sis jornades ja. L'equip que va jugar de memòria ja d'entrada va ser el de Pablo Machín, incisiu, amb coratge i posant passades sense mirar perquè cada jugador intueix on se situa cada company».



Marca - «Cop de Timor»

María Carmen Torres explica que «el gol del valencià obre una crisi interna a l'Espanyol» i destaca que el Girona va fer «posar vermells» els barcelonins. «El Girona va arrencar decidit i valent», apunta la cronista, i es va endur el derbi «de forma merescuda».



El Periòdico - «El Girona mira a Europa i l'Espanyol, a la fatalitat»

Marcos López recorda els crits de la grada espanyolista reclamant «11 Stuanis» pel seu equip. També explica que el Girona «no oblidarà mai aquest derbi, ni tampoc l'Espanyol».



La Vanguardia - «El Girona encèn les alarmes de l'Espanyol»

La crònica destaca que el Girona es queda a un punt d'Europa i que els locals s'acosten perillosament al descens.