El Girona disposarà al gener dels camps d´entrenament al PGA Catalunya de Caldes

Dos camps d'entrenament amb les mateixes dimensions que el terreny de joc de Montilivi, 110x72, a més d'un camp annex més petit i 750 metres quadrats d'instal·lacions complementàries (vestidors, gimnàs, sales de treball per al cos tècnic...). En total una zona d'entrenament de més de 20.000 metres quadrats situada dins del complex de PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella i que el primer equip del Girona en disposarà de forma exclusiva en els proper 3 anys i mig. El que resta d'aquesta temporada i les tres properes. Els nous camps d'entrenaments a Caldes, l'ampliació de l'estadi de Montilivi, la concessió del qual es continua negociant amb l'Ajuntament, i el projecte d'una futura ciutat esportiva són alguns dels eixos de futur que van marcar els representants dels nous propietaris de club, Ferran Soriano i Pere Guardiola, en un acte ara fa uns tres mesos en acte que es va fer, precisament, al PGA Golf Catalunya.

Delfi Geli i Ignasi Mas-Bagà, al costat del conseller delegat del PGA Catalunya Resort David Plana, han presentat aquest migdia els nous camps d'entrenament del Girona en el que, segons Geli, suposa "un nou pas endavant en el creixement del club i la possibilitat de disposar finalment d'unes condicions de treballs optimes per a un equip professional". Els camps estaran a disposició del Girona la darrera setmana del mes de gener, ahir ja s'estava treballant en el rec per poder col·locar ben aviat els panots de gespa per part de Garden Tona, i han estat construits pel PGA que els lloga al Girona pels propers tres anys i mig seguint en la línia de col·laboració que les dues parts van començar el passat estiu i que ha fet que els jugadors del primer equip facin la seva majoria d'àpats a les instal·lacions de Caldes.

L'acord per tres anys i mig amb el PGA Catalunya Resort dona més marge de temps al Girona per estudiar amb detall el seu projecte de la futura ciutat esportiva que, segons ha explicat avui Delfi Geli, avança de manera independent del que s'ha pactat ara amb l'entitat de Caldes. "Seguim estudiant diferents possibilitats d'emplaçaments, no descartem que es faci aquí a Caldes però també hi ha altres opcions; ara el més important és que tindrem unes excel·lents condicions d'entrenament aquí al PGA i volem que això sigui casa nostra".

Per la seva part, el conseller delegat del PGA Catalunya Resort, David Plana, també s'ha mostrat molt satisfet d'un acord que "ens permet acostar-nos més al territori per a nosaltres que ens dediquem al golf, que no esport tan popular aquí, i que tenim un model de negoci molt internacional". Plana va explicar que el PGA Catalunya ha passat de ser un camp de golf a un resort amb habitatges, el projecte de fer un llac artificial de 5 hectàrees, just davant dels camps on s'entrenarà el Girona, i ara la possibilitat "d'explotar comercialment aquests camps de futbol en un futur".