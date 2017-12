El nou lloc de treball del Girona

El passat mes de setembre, en la seva única aparició pública d'ençà que es varen convertir en els nous propietaris del Girona, Ferran Soriano (City Football Group) i Pere Guardiola, (Girona Football Group), varen marcar l'ampliació de l'estadi de Montilivi, a través de l'obtenció d'una concessió municipal a llarg termini, i la millora de les condicions d'entrenament del primer equip (amb una ciutat esportiva d'objectiu a llarg termini) com dues de les principals potes en què s'ha de sostenir el projecte del club que tenen pensat. I, amb Pablo Machín i els jugadors fent la feina al camp per sobre de la majoria de les expectatives, les idees de Soriano i Guardiola comencen a agafar forma. De moment, el Girona va presentar ahir la nova zona d'entrenament de 20.000 metres quadrats, de la qual disposarà a partir de la darrera setmana del mes de gener a les instal·lacions del PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella: Dos camps de les mateixes mides de Montilivi (un de gespa natural l'altre híbrid), un camp annex més petit i 750 metres quadrats entre gimnàs, vestidors i sales de treball per al cos tècnic. «És un pas més en el creixement del club i un gran salt endavant en les condicions de treball del primer equip, que tindrà tots els detalls que requereix un entrenament professional de primer nivell», va explicar ahir Delfí Geli sobre un acord amb el PGA Catalunya Resort, que és qui construeix els camps i els lloga al Girona, que permetrà tenir tres anys i mig de coll, temps que el club disposarà en exclusivitat dels camps, per estudiar bé totes les opcions per fer la futura ciutat esportiva. Pel que fa a l'altra pota del full de ruta marcat per Soriano i Guardiola, la concessió i ampliació de l'estadi de Montilivi, Delfí Geli va explicar que «continuen parlant i fent reunions amb l'Ajuntament per arribar a la millor solució per a les dues parts». El Girona té cedits els drets de l'estadi fins a final d'aquesta temporada.



20.000 metres quadrats al PGA

Dos camps d'entrenament amb les mateixes dimensions que el terreny de joc de Montilivi, 110x72, a més d'un camp annex més petit i 750 metres quadrats d'instal·lacions complementàries (vestidors, gimnàs, sales de treball per al cos tècnic...). En total una zona d'entrenament de més de 20.000 metres quadrats situada dins del complex de PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella, tot i que els camps són dins el terme municipal de Vilobí d'Onyar i que el primer equip del Girona en disposarà de forma exclusiva en els tres anys i mig vinents. El que resta d'aquesta temporada i les tres properes. Delfí Geli i Ignasi Mas-Bagà, al costat del conseller delegat del PGA Catalunya Resort David Plana, varen presentar ahir el que serà el nou lloc de treball del Girona. Segurament, si el temps no ho espatlla, a partir de l'última setmana del mes de gener perquè ahir ja s'estava treballant en el rec per poder col·locar ben aviat els panots de gespa, per part de Garden Tona. L'acord per tres anys i mig amb el PGA Catalunya Resort dona més marge de temps al Girona per estudiar amb detall el seu projecte de la futura ciutat esportiva que, segons va explicar ahir Delfí Geli, avança de manera independent del que s'ha pactat ara amb l'entitat de Caldes: «Seguim estudiant diferents possibilitats d'emplaçaments, no descartem que es faci aquí a Caldes però també hi ha altres opcions».

Per la seva part, el conseller delegat del PGA Catalunya Resort, David Plana, també es va mostrar molt satisfet d'un acord que «ens permet acostar-nos més al territori a nosaltres que ens dediquem al golf, que no esport tan popular aquí, i que tenim un model de negoci molt internacional». Plana va explicar que el PGA Catalunya ha passat de ser un camp de golf a un resort amb habitatges, que té el projecte de fer un estany artificial de 5 hectàrees, just davant dels camps on s'entrenarà el Girona, i ara encara la possibilitat «d'explotar comercialment aquests camps de futbol en un futur».