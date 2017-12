El polèmic Iglesias Villanueva dirigirà el darrer partit de l´any contra l´Eibar

El polèmic col·legiat gallec Ignacio Iglesias Villanueva serà l'encarregat de dirigir l'últim partit de l'any del Girona, el proper dijous 21 de desembre, al camp de l'Eibar (19.30). Aquest àrbitre acumula aquesta temporada dos greus errors: es va empassar el gol de Messi al camp del València (no el va concedir tot i que la pilota va traspassar clarament la línia), i va xiular un penal a favor de l'Espanyol en el partit de Copa contra el Tenerife quan la falta s'havia comès dos metres fora de l'àrea. El Girona tampoc en té un gran record: va ser l'encarregat d'arbitrar el partit contra la Reial Societat a Montilivi, demostrant un criteri molt rigorós a l'hora de mostrar targetes grogues als locals. Una d'aquestes, a Bernardo, li va impedir jugar en la següent jornada al Benito Villamarín per acumulació d'amonestacions. De fet el Girona no coneix la victòria amb Iglesias Villanueva. En els anteriors cops, el Girona va perdre a Segona al camp de l'Hèrcules (3-0) i va empatar amb el Rayo (1-1) el curs 2008-09 i va perdre a Cadis (2-0) el 2009-10. La temporada 2013-14 va dirigir el 4-1 de Copa del Rei encaixat al camp del Getafe. Contra la Reial Societat, el mes passat, a Primera, es va registrar un empat (1-1).

Per altra banda el col·legiat murcià José María Sánchez Martínez dirigirà el clàssic Reial Madrid-Barcelona, que es jugarà el dissabte 23 de desembre a les 13.00 a l'estadi Santiago Bernabéu. La jornada 17 de Primera es jugarà entre el dimarts 19 i el dissabte 23 abans de l'aturada de la Lliga per les festes de Nadal. La competició es reprendrà el dissabte 6 de gener.