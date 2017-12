El retorn a l´escola per un dia de Ramalho, Evans i Conde

Jonas Ramalho (Girona FC), i Shante Evans i María Conde (Spar Citylift) van tornar ahir, per un matí, a l'escola. Va ser a Cassà, al CEIP Puig d'Arques, amb motiu de la presentació d'una nova edició del projecte «La Grada Suma», que impulsa el Consell Esportiu del Gironès. El central i les dues jugadores de bàsquet van rebre un autèntic bany de masses al teatre i al pati de l'escola de part de més de 200 escolars que, fins i tot, van tenir l'oportunitat de fer-los diverses preguntes sobre els seus hàbits alimentaris, la preparació dels partits o la diferència dels sous entre homes i dones també en el món de l'esport. A l'acte també hi van assistir els presidents del Girona i l'Uni, Delfí Geli i Cayetano Pérez, i el responsable del Consell Esportiu, Narcís Boschdemont, per firmar la reedició del conveni una temporada més.

Ramalho, acostumat als focus i a les preguntes dels periodistes, va ser el primer a ser qüestionat per l'auditori, ple d'estudiants de 4rt, 5è i 6è de Primària. El torn de paraula va començar fort: «Creus que és normal que les noies cobrin menys que els nois per practicar esport professional?», li va etzibar una nena. El defensa basc se'n va sortir: «No em sembla bé, penso que hi hauria d'haver igualtat entre homes i dones, però les coses són així». I una forta ovació va retronar per la sala. Tot seguit un altre alumne va preguntar al defensa basc si podien «menjar pizza abans dels partits» i si «tenien algun aliment prohibit i havien de fer dieta». Ramalho els va explicar que «no estem obligats a res i no tenim res prohibit a l'hora de menjar; poder menjar pizza abans d'un partit, es pot fer. Ara, nosaltres tenim cura del que mengem perquè sabem que si no ho fem així pot repercutir en el nostre rendiment». També va afegir que «cada jugador sap com s'ha d'alimentar en cada moment i si alguna vegada ens ve de gust una pizza o una hamburguesa, ens la podem menjar sense problemes a pesar de seguir una dieta».

Al debat alimentari s'hi van afegir Conde i Evans. L'aler de l'Uni va agafar la mateixa línia que Ramalho i va destacar que «has de saber què li va bé al teu cos, però si em ve de gust un dia pizza, me la menjo». La pivot, per la seva banda, va confessar que abans dels partits no menja ni pasta ni pollastre, aliments que es reserva per després d'haver jugat.

D'altres qüestions que va haver de respondre Jonas Ramalho van ser sobre com es prenia la seva parella el fet que passés molts caps de setmana fora de casa i si li havia costat molt al Girona pujar a Primera Divisió. Sobre el primer tema, el central va explicar que «no crec que a ella li agradi gaire que cada quinze dies marxi tot el cap de setmana, però ja fa molts anys que estem junts i sap que és la meva feina, i ens hi hem acostumat». Sobre les dificultats de l'ascens, va recordar que l'equip «duia els últims anys lliutant per assolir-lo i havia sigut dur. L'any passat finalment vam aconseguir l'objectiu i ara n'estem gaudint tots, els jugadors i també els aficionats que aneu als partits». A María Conde també li van preguntar per la importància de no deixar els estudis malgrat somiar ser esportista professional, i va respondre que «a mi des de petita els meus pares em van inculcar que havia d'estudiar perquè l'esport algun dia s'acaba, i tampoc saps fins on arribaràs, i has d'estar preparat per al futur».

El Puig d'Arques és una de les escoles que ha participat al programa La Grada Suma des que es va posar en marxa fa 4 anys. Està dirigit als alumnes de Primària i ofereix la possibilitat de treballar a la classe quin ha de ser el comportament dels espectadors quan assisteixen a un esdeveniment esportiu, evitant els insults i qualsevol acte violent. Després els nens i els seus familiars tenen l'oportunitat de posar en pràctica el que han après assistint a un duel a Fontajau i a un a Montilivi per donar suport al Girona i a l'Uni. Es calcula que uns 1.500 alumnes del Gironès han participat en la campanya durant aquest temps.