Bernardo i Kayode ja s'entrenen i podrien estar a punt per rebre el Getafe

A dos minuts del final de la primera part del partit contra l'Alabès, Bernardo Espinosa es va asseure al cercle central i va demanar el canvi. No podia aguantar més. S'havia trencat muscularment. L'endemà el club va informar que patia una lesió al bíceps femoral i que la seva evolució marcaria el retorn a la feina. El colombià es va perdre el duel contra l'Espanyol de dilluns poc després que Pablo Machín revelés que havia patit una ruptura. Això sí, sense especificar-ne la gravetat. Doncs bé, ahir a Riudarenes Bernardo va tornar a trepitjar la gespa i a treballar amb els seus companys, en principi, ja recuperat. L'alta de l'ex del Middlesbrough suposa una molt bona notícia per a un Machín que a Cronellà-El Prat va haver de reciclar, amb èxit tot sigui dit, Timor a la posició de central i jugar amb els altres dos únics defenses disponibles (Juanpe i Ramalho). I és que la lesió de Bernardo es va ajuntar amb la de Muniesa i es va afegir a les d'Alcalá i del central del Peralada Bambo Diaby. Un maldecap gros que va acabar bé gràcies a la solidaritat mostrada per l'equip durant els noranta minuts contra l'Espanyol.

Caldrà veure ara en quin estat es troba Bernardo i si els metges aproven que comenci ja a treballar al màxim nivell per poder estar disponible diumenge contra el Getafe. Sigui com sigui, la tònica habitual de Machín en aquest tipus de casos és donar una setmana més de marge al jugador per tal que acabi de fer net i per evitar el risc d'una possible recaiguda. I més en el cas d'un Bernardo, indiscutible per al sorià fins a la lesió. Ara bé, la sanció de Pere Pons per acumulació d'amonestacions i la poca confiança que està tenint, almenys fins ara, per alinear d'entrada Aleix Garcia o Douglas Luiz podria fer avançar Timor al mig del camp i que Bernardo tornés directament a l'onze. Els entrenaments d'avui i demà definiran una mica més els plans de Machín.

L'altra bona notícia de la jornada d'ahir va ser el també retorn a la feina de Larry Kayode. El davanter nigerià sembla haver deixat enrere una estranya lesió muscular que l'ha deixat fora de combat els darrers quinze dies i li ha fet perdre's els partits contra Llevant (Copa), Alabès i Espanyol. Kayode havia estat sotmès a proves mèdiques sense que se li detectés cap lesió concreta. Tot i això, el futbolista continuava amb molèsties i per això va ser baixa contra l'Espanyol dilluns. Amb l'alta de Kayode, Machín també guanya un efectiu més en atac. I és que el nigerià ha estat el revulsiu habitual durant el que s'ha disputat de Lliga i ha participat en un total de 10 partits.

D'aquesta manera, les úniques baixes segures a dia d'avui per al partit de diumenge al migdia contra el Getafe són Alcalá, Muniesa i Eloi Amagat, per lesió, i Pere Pons per sanció.