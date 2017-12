Mojica: «Podem agafar encara més confiança i fer un salt important»

Johan Mojica és un dels jugadors més en forma d'aquest tram de temporada. El colombià ha estat titular els tres últims partits i va ser elogiat per Machín després del triomf a Cornellà. Mojica confia a tenir continuïtat i superar el Getafe diumenge per seguir sumant punts. «És un partit decisiu per a nosaltres. Podem fer un salt important i agafar encara més confiança», va dir. Mojica té «ganes de seguir aportant» i va agrair «la continuïtat i la confiança» de Machín. «És una persona que m'ha ajudat molt en el meu creixement, tant futbolísticament com personalment», va sentenciar.