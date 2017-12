José Bordalás es torna a creuar en el camí del Girona

Ara fa una mica més de tretze anys i mig, el maig del 2004, el Girona rebia l'Alacant a Montilivi en l'última jornada de lliga a Segona B. Els gironins, entrenats pel Tato Abadía i amb l'actual president del club Delfí Geli a l'equip, estaven fent una bona temporada en l'any del seu retorn a la categoria i aquell dia buscaven el premi afegit: tres punts que, ajudats per una carambola (derrota del Gramenet i Castelló o Llorca havien de, com a mínim, empatar) els hi hauria permès jugar el play-off d'ascens. I no va arribar, l'Alacant es va emportar la victòria de Montilivi (0-2 amb dos gols de David Asensio) que deixaven el Girona setè. Sense lligueta d'ascens a Segona A i, en un primer moment, sense Copa que llavors jugaven els sis primers equips classificats de Segona B (al final la jugarien igualment per un canvi de normativa). Aquell Alacant l'entrenava José Bordalás, en el que va ser el primer duel entre el tècnic, nascut precisament a Alacant, i el Girona. Després n'han vingut vint-i-dos més, en una relació que continuarà demà al migdia amb la visita del Getafe a Montilivi.

Des de mitjans dels noranta a les banquetes, Pepe Bordalás ha dirigit més de 600 partits amb Alacant, Benidorm, Eldenc, Muchavista, Cacereño, Novelda, Hèrcules, Alcoià, Elx, Alcorcón, Alabès i Getafe. Molts equips, moltes temporades i infinitat de rivals. Però, contra cap equip Pepe Bordalás s'ha enfrontat més cops que contra el Girona. Vint-i-tres partits entre el Girona i l'Alacant de Bordalás a Segona B i la Copa del Rei; contra l'Alcoià a Segona B; davant l'Elx a Segona A; contra l'Alcorcón tant a Segona A com en una eliminatòria per pujar a Primera Divisió amb Rubi a la banqueta gironina; enfrontant-se a l'Alabès a Segona A; i, finalment, contra un Getafe entrenat per Bordalás en la segona volta de l'any passat, amb un 5-1 a Montilivi, que acabaria sent clau per pujar.

En total, onze victòries per al Girona, quatre empats i vuit derrotes gironines a mans de Pepe Bordalàs. Un balanç lleugerament decantat del costat del Girona per un marge que, però, es fa molt més gran des de l'arribada de Pablo Machín a la banqueta gironina. Machín només ha perdut un cop contra Bordalás des de que dirigeix el Girona. Va ser a Vitòria per 1-0 quan un gol de Juli va donar la victòria a un Alabès que acabaria pujant a Primera Divisió.

La resta d'enfrontaments entre els dos tècnics han acabat amb cinc victòries per a Pablo Machín. Començant per aquell Girona 3 - Alcorcón 1 del 30 de març quan el tècnic sorià, acabar d'arribar a Montilivi, aconseguia la seva segona victòria consecutiva, la primera havia estat a Gijón, que li va servir per agafar empenta i dirigir l'equip gironí fins a una permanència en que gairebé ningú confiava. La temporada següent el Girona va guanyar els dos partits contra l'Alcorcón (1-2 a Santo Domingo i 3-0 a Montilivi) mentre que fa dos anys va perdre a Vitòria i va derrotar l'Alabès a Montilivi (1-0, gol de Dejan Lekic).

El darrer precedent abans del partit de demà a Montilivi va ser la passada temporada. I no va ser un partit qualsevol. El Getafe no havia començat gens bé la temporada i, per exemple, quan el Girona va jugar, i va guanyar, al Coliseu Alfonso Pérez el tècnic dels madrilenys encara era l'argentí Juan Eduardo Esnaider. Aquella derrota conta el Girona, amb gols d'Alcaraz i Longo, va provocar la destitució de l'exdavanter de Madrid i Saragossa obrint la porta a l'arribada de Bordalás a Getafe i el tècnic alacantí va ser l'encarregat de tornar els madrilenys a Primera Divisió lluitant, entre d'altes, amb un Girona que, però, el va derrotar per un clar 5-1 a Montilivi. Kiko Olivas, Borja García, Granell i dos gols de Longo van donar una important victòria que, en aquell moment, faltant 14 jornades de lliga, deixava els madrilenys dotze punts per sota en la classificació. Al final, el Girona pujaria directe però amb només dos punts de marge sobre un Getafe que va acabar tercer i va pujar després de superar Osca i Tenerife en el play-off d'ascens.

Demà, Pepe Bordalàs s'enfrontarà per primer cop al Girona a la màxima categoria, però segur que el seu equip tindrà la mateixa «intensitat física» que destacava Tato Abadía sobre l'Alacant després d'aquella derrota de l'última jornada de la temporada 2003/04. El mateix segell Bordalás a Segona B o a Primera Divisió. Aixó sí, els anys passen i la gent canvia de feines. Delfí Geli ara és el president i un dels seus companys en aquell equip del Girona, el central Sergio Pelegrín, tornarà demà a Montilivi perquè ara és un dels ajudants de Pepe Bordalás en el cos tècnic del Getafe.