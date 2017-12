Pacheco recorda els dos triomfs del Girona contra el Getafe el curs passat

Dani Pacheco, migcampista del Getafe, va recordar ahir que la temporada passada, quan tots dos clubs militaven a Segona Divisió, els blanc-i-vermells van ser superiors al seu equip en els dos partits. «Porten quatre amb el mateix entrenador, treballant molt bé i amb les idees clares. Hem de fer bé les coses per aconseguir els tres punts. Estan fent les coses bé i han guanyat en camps complicats. Tenen les idees clares. Segur que voldran sumar una altra victòria a casa per anar-se'n a l'aturada amb aquesta tranquil·litat que et fa treballar millor», va advertir.

Així mateix, va manifestar que la intenció del Getafe és sumar els màxims punts possibles abans de les vacances de Nadal per descansar «una mica més tranquils». Pacheco va considerar que abans de plantejar-se mirar amunt, els madrilenys han d'assegurar la permanència tant aviat com els sigui possible.