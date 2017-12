Partit i dinar de Nadal del Girona FC amb els periodistes

El Girona FC va celebrar ahir el tradicional dinar de Nadal amb els periodistes que segueixen diàriament l'actualitat del club. Durant l'àpat, que es va fer al restaurant La masia del Cabrit, a Domeny, el president Delfí Geli i el tècnic, Pablo Machín, van proposar brindis per l'inoblidable any 2017, que ha representat l'ascens a Primera, i pels «èxits» que encara estan per arribar. Abans del dinar, personal de club, entre ells el director esportiu, Quique Cárcel, el segon entrenador, Jordi Guerrero, i el president, Delfí Geli, van disputar un partidet amb els periodistes, amb clara victòria dels primers.