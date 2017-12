«Es pot debatre l'estil de futbol del Getafe però la seva principal característica és que son molt competitius»

En la prèvia de l'últim partit a Montilivi d'un 2017 inoblidable pel Girona, l'entrenador Pablo Machín ha assegurat, sobre les opcions de l'equip d'acabar la jornada en places europees, que "el futbol és passió i immediatesa i és bonic que l'afició s'il·lusioni i ho manifesti. Tenim opcions classificatòriament i això ens fa veure que estem en una posició privilegiada". No serà gens fàcil pel Girona derrotar a un Getafe que té els mateixos punts i que practica un futbol que pot originar debats. "La paraula que defineix el Getafe és competitivitat. Podem debatre si agrada més o menys el futbol, sigui de l'equip que sigui, però els números indiquen la bona temporada que estan fent". Machín recupera Bernardo i Kayode, que podrien entrar a la convocatòria, però no podrà comptar amb Pere Pons, sancionat. El de Sòria ha recalcat que Aleix Garcia, Douglas o fins i tot Timor són les opcions que contempla per substituir el de Sant Martí Vell. L'equip es concentrarà i dormirà plegat avui abans d'afrontar el partit contra el Getafe de demà al migdia a Montilivi (12 h.).