Bordalás diu que «si no competim al màxim» no tindran opcions de puntuar

José Bordalás, entrenador del Getafe, va dir en la prèvia del partit que si el seu equip no competeix al «màxim» davant el Girona, no tindrà «possibilitats» d'aconseguir alguna cosa positiva en la seva visita a Montilivi. «Ara no estem pensant en dimecres (partit davant Las Palmas). Pensem en demà. Tractaré de posar els millors per a aquest partit. És un partit difícil i important per a nosaltres i sabem que si no competim al màxim, tindrem poques possibilitats. Això els jugadors ho saben», va afirmar.

L'últim precedent entre els dos equips va acabar amb golejada gironina (5-1), per la qual cosa el tècnic valencià del Getafe va afirmar que «no en tinc bons records, vam patir un resultat contundent. Però cada partit és diferent, aquesta és una altra temporada. El Girona és un equip molt ben treballat i que està rendint a un gran nivell. Serà un enfrontament bonic, atractiu, disputat i hi anem amb molta il·lusió per treure un bon resultat».

Bordalás va qualificar la derrota de la temporada passada com a «dolorosa» i va recordar que el Girona va aconseguir marcar tres gols a pilota parada per «trencar» molt aviat un partit en què el Getafe no va tenir possibilitats. «Va ser una derrota que va fer mal, però volem pensar en el partit d'aquest any, en el moment en què estem i en el del el rival. Anem a competir i a intentar guanyar. El camp del Girona no és fàcil, així ho han demostrat des que va començar la temporada». Així mateix, va lloar el seu rival, del qual va dir que és un equip que juga a un nivell d'intensitat «molt alt». «Han estat capaços de guanyar a rivals que tenen molta experiència en la categoria. Respectem al màxim el Girona», va assenyalar. Sobre l'absència de Bergara, Bordalás va dir que «ens afectarà però el que surti ho farà bé».