El Girona derrota el Getafe i mira cap a Europa

Somiar és de franc. A falta de tres partits per acabar la primera volta el Girona ja vint-i-tres punts al sarró, es continua allunyant de les posicions de descens i omple de raons als més optimistes: a l'espera del partit d'aquesta tarda del Vila-real al camp del Celta els gironins són sisens, en posició d'Europa League i només per darrere de Barça, València, Atlètic de Madrid, Madrid i Sevilla en la classificació. Una situació privilegiada que s'explica per la solvència amb el que el Girona ha sabut rendibilitzar un sol gol, el novè d'aquesta temporada de Cristhian Stuani, per derrotar un Getafe molt agressiu que ha fet més faltes que no pas ha jugat a futbol. A diferència del que havia passat en l'últim partit a casa contra l'Alabès, avui el Girona ha sabut defensar bé un 1-0 que ha acabat sent decisiu.

Pablo Machín recuperava avui un dels seus centrals titulars, Bernardo, mentre que els altres dos, Muniesa i Alcalá, encara continuen de baixa per lesió, però el tècnic va seguir fidel al seu llibre d'estil habitual de no fer entrar directament a l'onze titular un jugador que surt de lesió. Bernardo va començar el partit des de la banqueta i així Machín va mantenir el mateix equip que va guanyar al camp de l'Espanyol, és a dir Timor jugant de central, amb l'única novetat d'Aleix García en el lloc del sancionat Pere Pons. I el Getafe? Al pur estil Bordalás. Només s'havien jugat un parell de minuts de partits i Cala ja ha fet sortir sang de la cara de Portu en una agressió que ha passat per alt a Undiano Mallenco i el seus assistents.

Amb el públic de Montilivi encara indignat amb Juan Cala, el Girona ha tret petroli de la seva primera aproximació davant de la porteria de Guaita. En una jugada a pilota aturada, la pilota ha acabat amb la pilota a la banda dreta on Mojica l'ha posat a dins l'àrea perquè Stuani la posés de cap a dins. Novè gol del davanter uruguaià aquesta temporada i el Girona amb 1-0 en el minut 5 (1-0).

El gol ha estat un cop dur per al Getafe que, però, no ha canviat ni un mil·límetre el seu guió. Agressivitat, impedir el joc del rival sense cap mania a l'hora de recórrer a les faltes, i esperar les seves oportunitats gràcies a la velocitat d'Amath o el talent de Portillo i Molina. El Girona ha tingut problemes per adaptar-se al joc d'un equip que, a diferència de molts dels grans rivals que han passat per Montilivi en aquesta primera volta, és capaç d'igualar els gironins en intensitat. Dos equips que estan aconseguint implantar amb èxit a Primera Divisió el futbol que tan bé els va funcionar l'any passat a Segona.

Amb el partit molt igualat, el Girona no ha aconseguit tornar a crear perill davant la porteria de Guaita abans del descans. Només un xut de lluny d'un actiu Stuani. El Getafe, en canvi, ha disposat d'un parell d'oportunitats. La primera, en el minut 18, quan un refús defectuós de Juanpe ha permès que Molina encarés Bono però, per sort, el davanter dels madrilenys ha definit de manera molt defectuosa sense que el porter dels gironins ni tan sols hagi hagut d'arribar a intervenir. Poc després Amath, molt actiu per la banda dreta, ha fet una centrada que no ha acabat trobant rematador després de passejar-se per davant de la porteria de Bono.

El Girona ha aconseguit arribar al descans defensant bé l'avantatge que li donava el gol d'Stuani i, només de començar la segona meitat, el davanter uruguaià ha fregat el 2-0 en una grandíssima rematada de cap que s'ha estavellat a pal de la porteria de Guaita. Ha estat la gran oportunitat del Girona en una segona part on els locals han hagut de treballar per mantenir la portaria a zero contra un rival que, sense disposar de grans oportunitats, ha intentat buscar l'empat amb l'entrada de Montero i del japonès Gaku. Al final, però, una rematada d'Ángel i poc més contra un Girona que s'ha defensat bé. La lesió de Borja García ha provocat que Machín fés entrar Bernado passant a jugar amb un triplet al mig del camp: Aleix Garcia, Timor, Granell. L'empenta del Getafe en els últims instants, amb el record del partit contra l'Alabès en la memòria gironina, no ha fet tremolar l'equip i el gol de Cristhian Stuani ha acabat sent suficient per assegurar la victòria. Vint-i-tres punts al sarró.

Girona: Bono, Maffeo, Ramalho, Juanpe, Timor, Mojica, Aleix Garcia, Granell, Borja García (Bernardo, m.61), Portu (Aday, m.85) i Stuani (Kayode, m.75).

Getafe: Guaita, Damián Suárez, Antunes, Djené, Cala, Antunes, Sergio Mora, Arambarri (Gaku, m.66) Portillo, Molina, Amath (Montero,m.66) i Ángel.

Gols: 1-0, m.5 , Stuani.

Àrbitre: Undiano Mallenco. Grogues: Granell i Timor (Girona); Arambarri, Sergio Mora, Cala, Molina i Ángel (Getafe).