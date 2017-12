Pablo Machín: «Signàvem acabar l'any amb 20 punts, però ho volem millorar»

Dos vells coneguts es retroben aquest migdia a Montilivi. No només Girona i Getafe, sinó també Pablo Machín i José Bordalás. Els tècnics han tingut trajectòries similars les últimes temporades, aconseguint l'ascens amb gironins i madrilenys la passada campanya. «És un orgull trobar-nos de nou amb Bordalás però aquesta vegada a la millor lliga del món», va assegurar l'entrenador del Girona, recalcant que el rival d'avui «està fent una gran temporada i la paraula que millor el defineix és la competitivitat». «Sigui l'equip que sigui es pot debatre si t'agrada més o menys el seu futbol però el Getafe lluita i té opcions de puntuar en tots els partits», va dir el de Sòria.

Els dos conjunts arriben al duel empatats a punts (20) i a un de sol d'una zona de la classificació on cap dels dos, a priori, estava convidats a aquestes altures de campionat: les places europees. «El futbol és passió i immediatesa i tenim opcions d'entrar-hi mirant la classificació. M'agrada que l'afició sigui ambiciosa i que ho manifesti al camp. Tot passa per seguir competint igual de bé», destacava el tècnic sorià.



Un substitut per a Pere Pons

Una de les principals abscències que tindrà el conjunt blanc-i-vermell per jugar contra el Getafe serà el migcampista de Sant Martí Vell, el qual «molt probablament serà substituït per Aleix Garcia, Douglas o fins i tot Timor», tal com declarava Machín. Que jugui David Timor al mig del camp significaria l'entrada de Bernardo a l'eix de la defensa, al costat de Juanpe i Ramalho. Del colombià, Machín va subratllar que «s'ha entrenat bé i durant la setmana, l'hem dosificat en funció de les seves sensacions».

La derrota amb l'Alabès va deixar un regust molt amarg a tota la plantilla i, ahir, Machín es mostrava convençut «d'aconseguir la victòria» i el seu desig és que «abans de començar el 2018 el Girona tingui 26 punts en la classificació». El tècnic va admetre que «signàvem acabar l'any amb 20 punts però ho volem millorar».