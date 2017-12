Pablo Machín: «Tant de bo seguim parlant d'Europa durant molt de temps»

Satisfet per la victòria contra el Getafe, Pablo Machín ha sortit a la roda de premsa fent la primera al·lusió a la paraula que ara ressona amb més força a les parets de Montilivi: Europa. "Tant de bo seguim parlant d'Europa molt temps, hem fet mèrits per això. No sé com acabarà el dia perè tinc molt clar que el que hem de fer ara és guanyar l'Eibar. L'objectiu seguirà sent aconseguir 42 punts quan abans millor", ha assegurat. Respecte el partit, el sorià justifica la victòria afirmant que "hem estat l'únic equip que ha xutat entre els tres pals". Una de les novetats ha estat Aleix Garcia. "Ha ratificat el que ens va ensenyar contra l'Espanyol, aguantar la pilota i donar opcions a l'equip. Ha complert i no hem recordat l'abscència d'un home tant important com Pere", ha dit.

Per la seva banda, el tècnic del Getafe, Pepe Bordalás, ha estat molt contundent a l'hora de qualificar el joc que ha posat en pràctica el Girona. "Hi ha hagut masses interrupcions durant el partit, sobretot al segon temps. Els jugadors del Girona han anat molt pel terra i gairebé no s'ha jugat. És incomprensible, per exemple, que Stuani hagi marxat del camp sense targeta i que el meu equip n'hagi vist cinc". En el mateix sentit, l'alacantí ha afirmat que "hi ha hagut emoció, disputa i tensió però que tot el que sigui juga poc desllueix el partit". Respecte el duel, Bordalás ha lamentat la derrota ja que "el seu equip ho ha intentat en tot moment" i que "mereixiem alguna cosa més".? Machín l'ha contestat poc després, una mica sorprès, assegurant que Bordalás "ja sap com van aquestes coses" i assegurant que "sabíem que el partits partits del Getafe són molt travats i exigents".