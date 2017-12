Puigdemont segueix el Girona-Getafe des d'un bar de Brussel·les

El número u de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) i expresident de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha presenciat avui en un bar de Brussel·les el partit de futbol que han disputat el Girona i el Getafe, acompanyat per un grup de simpatitzants i molta premsa espanyola.

En plena campanya electoral, Puigdemont ha assistit al lloc, situat al barri europeu, portant una bufanda amb els colors de l'equip català i durant el descans del partit ha pronunciat un discurs en el qual ha animat els catalans a votar a les eleccions de dijous que ve per evitar que es mantingui "el règim del 155".

Durant el partit, en el qual han reservat algunes cadires buides en record dels exconsellers que estan a la presó, ha tingut lloc un acte de suport a la marató solidària que celebra cada any TV3, durant el qual s'ha sortejat una samarreta del Girona signada per Puigdemont.

Acompanyant l'expresident català, que ha pres un cafè mentre presenciava el partit, han estat l'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí i el seu advocat Jaume Alonso Cuevillas.

"El dia 21 volem seguir sent un país millor (...) els nostres fills necessiten un futur millor", ha assenyalat Puigdemont en el seu discurs, a la vegada que s'ha referit als riscos en l'àmbit de la investigació i "tants altres àmbits que estan en perill si es manté el règim del 155 durant quatre anys més".

"Continuem així, per moltes dificultats que tinguem i ara en tenim moltes (...) no ens rendirem, no renunciarem", ha dit.

A més, Puigdemont ha participat aquest diumenge des de Brussel·les a la Marató de TV3, enguany dedicada a la investigació de les malalties infeccioses, amb el sorteig d'una samarreta del Girona signada per ell. En el descans, s'ha sortejat la samarreta signada pel candidat, aconseguint recaptar 1.540 euros per a la Marató.