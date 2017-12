Retrobament a les altures

Dos equips acabats d'ascendir aquesta temporada a Primera Divisió es creuen a Montilivi lluitant per uns objectius ben diferents als que es podien preveure el passat mes d'agost. Girona i Getafe, tots dos amb 20 punts, un menys que el sisè classificat, s'enfronten a l'estadi amb un ull posat a la cua, per seguir-hi ben lluny, i un altre a Europa. L'últim precedent és de molt bon record per als gironins. La temporada passada, l'equip de Machín va golejar (5-1) el de Bordalás, mentre mantenien un frec a frec per la segona posició a la categoria de plata. El frec a frec es va resoldre a favor del Girona, que va pujar directe, tot i que els madrilenys també ho acabarien fent, via play-off.

El context, en el partit d'avui, és completament diferent. La categoria, jugadors i la capacitat de Montilivi ha canviat, però a la banqueta hi ha els mateixos tècnics, Pablo Machín i José Bordalás. Tots dos, no només en la prèvia d'aquest partit, s'han mostrat molt de respecte i per al duel d'aquest migdia van repassar les dificultats que passaran els seus equips per superar el rival. Això sí, si algun dels dos conjunts ho aconsegueix pot tenir premi gros en acabar la jornada. L'equip que guanyi a Girona sumarà 23 punts i, en cas que aquesta tarda el Vila-real no guanyi a Balaídos, acabaria la jornada en la sisena plaça. Una fita que seria més que admirable i espectacular per als interessos dels gironins, que tornen a tenir la moral alta després de la victòria de dilluns passat al camp de l'Espanyol (0-1). Aquest va ser un triomf revitalitzador perquè va arribar després d'una ensopegada dolorosa, a casa, contra l'Alabès (2-3), quan els de Machín dominaven 2-0 el marcador. Una victòria avui deixaria completament tancada aquesta ferida i amb més d'una volta del campionat encara per disputar-se el Girona veuria molt ben encarat el principal objectiu de la temporada: la permanència.

A Cornellà, Machín, que no va poder comptar amb els centrals Marc Muniesa i Bernardo Espinosa, va formar una defensa inèdita enguany, formada per Ramalho, Juanpe i Timor que va donar els seus fruits, no només perquè el valencià va marcar el gol de la victòria sino per la solidesa mostrada durant els 90 minuts. Amb Bernardo ja recuperat i disponible per al tècnic, tot fa indicar que no se la jugaran i el colombià no sortirà d'inici, per tant, podria donar una nova oportunitat als tres defenses que tant bé van complir fa sis dies. A més, la presència de Bernardo i Juanpe a l'onze titular pot presentar un doble risc: la cinquena groga del canari -que de totes maneres serà titular indiscutible- i una inesperada recaiguda de Bernardo, per la qual cosa el Girona podria quedar-se amb només Ramalho com a central pur per jugar dijous a Eibar.

Amb Maffeo més que consolidat a la dreta i Mojica un pas per davant d'Aday, l'altre gran dilema de l'alineació d'aquest migdia és qui ocuparà el lloc del sancionat Pere Pons -que no es va entrenar ahir amb l'equip per recuperar-se de l'acumulació de minuts-. El candidat número u és Aleix Garcia, que ja va tenir minuts a Cornellà. Una altra opció seria donar entrada a Douglas Luiz o, fins i tot, Timor, si finalment Bernardo entra com a titular a l'eix de la defensa. El Getafe, com el Girona, també té opcions d'acabar la jornada sisè. Ve a Montilivi a buscar els tres punts sense un dels seus jugadors més importants, Markel Bergara, que estarà tres mesos de baixa. L'altre gran dubte de l'onze madrileny serà si Bordalás donarà entrada d'inici a Gaku Shibasaki, tot i que sembla que Fajr serà l'home escollit. El Getafe vol fer del seu potencial amb la pilota parada la seva millor arma per guanyar el duel de revelacions a Montilivi.