Bordalás acusa els jugadors del Girona de perdre temps reiteradament

L'entrenador del Getafe, José Bordalás, va ser molt contundent a l'hora de qualificar el joc que va posar en pràctica el Girona en el partit d'ahir, sempre defensant que aquesta «és la meva opinió». «Hi ha hagut massa interrupcions durant el partit, sobretot al segon temps. Els jugadors del Girona han anat molt pel terra i gairebé no s'ha jugat. És incomprensible, per exemple, que Stuani hagi marxat del camp sense targeta i que el meu equip n'hagi vist cinc», va dir el tècnic valencià. En el mateix sentit, Pepe Bordalás va afirmar dient que «hi ha hagut emoció, disputa i tensió però que tot el que sigui jugar poc desllueix el partit».

Respecte al duel, Bordalás va lamentar la derrota ja que el seu equip «ho ha intentat en tot moment» i pensava que «mereixíem alguna cosa més». «No hem estat encertats però no ens poden retreure que no ho haguem intentat», subratllava el valencià, que respecte al matiner gol del Girona, obra d'Stuani, lamentava que el seu equip no hagués estat «atent» i la jugada els agafés «en un desajust defensiu». La tònica de la roda de premsa va ser les seves crítiques sobre, a parer seu, les contínues pèrdues de temps que van deixar lleugerament desconcertats els periodistes a la sala de premsa. També va tenir paraules per la fita del Girona, afegint que «Machín ha fet un gran treball i el felicito per portar l'equip a Primera Divisió».