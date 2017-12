Girona s'atreveix a somiar amb Europa

Un Liverpool-Girona la temporada vinent a Anfield? Un Girona-Milan a Montilivi? Ara mateix pensar a veure aquests dos partits sembla més una broma que un somni, però com deia Pablo Machín després del partit d'ahir «tant de bon seguim molt temps parlant d'Europa». I és que el tècnic sorià del Girona és conscient que les converses sobre les seves opcions del seu equip de classificar-se per jugar l'Europa League la temporada vinent són la prova més clara que continuen lluny del descens. «El nostre objectiu continua sent arribar el més aviat possible als 42 punts», rematava el tècnic que, però, no pot deixar de somriure en veure que, manca de tres jornades per acabar la primera volta del campionat ja té 23 punts. Aquest matí, qualsevol gironí, seguidor o no de l'equip de Montilivi, no pot fer res més que fregar-se els ulls en veure la classificació de Primera Divisió. Per davant del Girona només hi ha Barça, Sevilla, Atlètic de Madrid, Madrid, Sevilla i Vila-real. Cinc grans del futbol europeu i un equip, el castellonenc, que només té punt més que els gironins després de guanyar ahir a la tarda al camp del Celta (0-1). Un èxit històric no només per al Girona FC sinó també per a Girona.

Els que pronosticaven que el pas del Girona per Primera Divisió seria un vist o vist comencen a intuir que el seu pessimisme no tindrà gaire més recorregut. Els 42 punts dels quals parlava ahir Pablo Machín, segurament en faran falta uns quants menys per salvar-se, cada cop estan més a prop. La realitat és, com a mínim ahir, els més de 10.000 espectadors que varen anar a Montilivi varen marxar cap a casa sense pensar en si, a la tarda, el Las Palmas guanyaria l'Espanyol o avui el Màlaga superarà el Betis. Pensaven en el Celta -Vila-real i en com qualsevol resultat que no fos una victòria visitant els permetria acabar la jornada sisens, en posició de Lliga Europa per a la temporada vinent. El gol de Pablo Fornals va donar la victòria al Vila-real i va deixar el Girona setè, a un punt d'Europa, i amb onze punts de marge sobre el descens després de l'empat entre el Las Palmas i l'Espanyol. Onze punts que poden ser nou si aquest vespre el Màlaga guanya el Betis en el darrer partit de la tornada.

I, per als més optimistes, una dada: si el guanyador de la Copa és un dels quatres primers de la lliga, equips amb plaça a la Lliga de Campions, el setè de la lliga també va a Europa. I avui el setè classificat és el Girona.