Montilivi tanca l'any de l'eufòria

Montilivi va tancar ahir amb un somriure un any pletòric, un inoblidable 2017 que passarà a la història per la celebració de l'ascens a Primera (4 de juny, amb l'empat sense gols contra el Saragossa), pel debut contra l'Atlètic i per la sonada victòria contra el Reial Madrid. Dotze mesos de competició que s'han traduït en una vintena de partits oficials, onze de Segona i nou de Primera, amb un còmput global de 9 triomfs, 7 derrotes i 4 empats. L'estadi s'ha transformat de dalt a baix amb nova gespa i una ampliació de la graderia fins als 13.500 seients. Per Montilivi hi han passat Messi, Suárez, Cristiano Ronaldo, Benzema... i fa pinta, veient el rendiment d'aquest Girona, que això no quedarà pas en el somni d'una nit d'estiu.

Tres serien els moments més destacats de l'any. El 4 de juny, després de les decepcions de les dues anteriors temporades, el Girona complia el somni de pujar a Primera. El partit en si contra el Saragossa (0-0, l'empat els anava bé a tots dos) no passarà a la història. Va ser un peatge necessari de 90 minuts per acabar celebrant aquella mateixa nit i l'endemà, amb 30.000 persones desbordant els carrers, una fita sense precedents en 87 anys d'història.

Amb l'equip a l'elit, el club va viure un estiu frenètic. Reforma de l'estadi, la planificació de la plantilla que havia de debutar a Primera Divisió, renovació d'alguns dels pesos pesants de la plantilla com Pere Pons i Portu... El 15 d'agost, a escassos dies que comencés la Lliga, el Girona ja va donar una primera alegria a l'afició tombant el Manchester City a l'estadi (1-0) en el torneig Costa Brava. El dia 19 es va debutar a Primera, amb un impactant empat contra l'Atlètic que va semblar més una derrota que una victòria després de situar un 2-0 a la mitja hora de joc.

Els altres moments de clímax es van viure coincidint amb les visites dels dos grans de la competició, un Barça i un Madrid que ja han passat per Girona, per primera vegada, en partit oficial, portant pràcticament 13.500 espectadors a la grada. El 23 de setembre el partit amb els blaugrana no va tenir història (0-3) davant d'un Girona que va alinear suplents, pensant en la següent jornada contra el Celta. Però veure el Barça va ser impactant. Tant com celebrar Sant Narcís, el 29 d'octubre, derrotant el Madrid (2-1).