Girona i Eibar, els millors de l'altra Lliga

El Vila-real, el Numància al seu temps i darrerement l'Eibar han estat alguns dels equips que el Girona s'ha posat com a mirall. Exemples de bona gestió esportiva i econòmica que ha dut clubs humils i de poblacions petites a l'elit del futbol. El Girona finalment i després de tres intents també va arribar a Primera Divisió el mes de juny passat i de moment no està notant el salt de categoria; al contrari. Els 23 punts aconseguits en 16 jornades l'han situat setè a la classificació per davant, curiosament, de l'Eibar, el rival de dijous a Ipurua. Els bascos, que encadenen la seva quarta temporada seguida a Primera, han revifat després d'un inici de curs preocupant i s'han enfilat ja fins als 21 punts. De fet, els de José Luis Mendilibar han sumat 13 punts dels darrers 15 i són el tercer equip més en forma de les darreres jornades, només superat per l'Atlètic de Madrid i el Barça.

El de demà passat serà duel d'equips en ratxa. Dos conjunts en un moment dolç de resultats que els ha deixat a tocar de les posicions de Lliga Europa. En aquest sentit i traient els grans de la Lliga, Barça, Madrid i Atlètic de Madrid, l'Eibar i el Girona són els equips més en forma de les últimes sis jornades. Aquesta classificació la lideren l'Atlètic i el Barça amb 16 i 14 punts respectivament, seguits de l'Eibar amb 13 i del Madrid –amb un partit menys– i el Girona amb 11.

Després de sumar només 2 punts de 24 possibles (de la jornada 5 a l'11), la golejada per 5-0 al Betis va suposar un punt d'inflexió per a l'Eibar. Abans els bascos havien caigut contra Barça (6-1), Celta (0-4), Vila-real (0-3), Madrid (3-0) i Reial Societat (3-1) i empatat amb Deportivo (0-0) i Llevant (2-2). Després de caure a Anoeta, el 5-0 al Betis va reactivar un equip que des de llavors ha guanyat Espanyol (3-1), Alabès (1-2) i València (2-1) i ha empatat amb el Getafe (0-0). Una ratxa de 13 punts de 18 punts han disparat l'eufòria a Eibar que, com a Girona, també somia amb les posicions de Lliga Europa. I és que els de Mendilibar fa cinc jornades que no perden i confien a allargar el seu moment dijous, en el segon partit consecutiu a Ipurua.

En aquestes darreres sis jornades, el Girona també s'ha impulsat en la classificació. Els de Pablo Machín han superat el Llevant (1-2), Espanyol (0-1) i Getafe (1-0), empatat amb el Betis (2-2) i Reial Societat (1-1) i perdut contra l'Alabès (2-3). Un botí d'11 punts que fàcilment podria haver estat de 14 o més si l'equip no hagués badat com ho va fer els darrers minuts contra l'Alabès i en l'última jugada al camp del Betis.