La plantilla descansa avui, pendent de l'evolució del mitjapunta Borja García

El Girona va tornar ahir al migdia als entrenaments, després de la victòria de diumenge contra el Getafe a Montilivi (1-0). L'equip va treballar a l'annex de l'estadi en una sessió més suau per als titulars i més exigent per als suplents i els jugadors que no van participar en el partit contra els madrilenys. A la sessió hi va participar Eloi Amagat, un cop sembla haver deixat enrere les molèsties al soli que arrossegava les darreres setmanes. La plantilla gaudirà demà d'una jornada de descans i dimecres farà un últim entrenament a la Zona Esportiva de Riudarenes abans de sortir cap a terres basques per jugar dijous contra l'Eibar a Ipurua (2/4 de 8).

Pablo Machín està pendent de l'evolució de Borja García, que va rebre un fort cop a la cuixa diumenge durant el partit contra el Getafe. De la seva banda, Àlex Granell serà baixa per sanció dijous però en canvi Pere Pons torna a estar disponible un cop complert el càstig. Bernardo Espinosa i Larry Kayode, que van reaparèixer diumenge, també estaran a punt per visitar el conjunt basc. En canvi, són baixes segures els defenses Pedro Alcalá i Marc Muniesa.