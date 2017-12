Quique Cárcel: «Si podem fer créixer el projecte de futur, ens plantejarem fitxar»

El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, va acabar d'allò més content diumenge al migdia amb la victòria de l'equip a l'estadi contra el Getafe (1-0). Les dues victòries consecutives contra els madrilenys i l'Espanyol han fet tornat el somriure i, sobretot, la calma a Montilivi. I és que les dues clatellades al darrer segon dels partits contra el Betis i l'Alabès van fer mal, tal com reconeixia el màxim responsable esportiu. El bon partit a Cornellà-El Prat i el triomf davant el Getafe han servit per demostrar que es va tractar de dues relliscades, cares, però que no han suposat cap punt d'inflexió negatiu en la trajectòria de l'equip. En aquest sentit i a menys de quinze dies perquè s'enceti el mercat d'hivern, Cárcel deixa oberta la porta a reforçar la plantilla. Això sí, haurà de ser amb opcions que «millorin el que hi ha» i que «ajudi a fer créixer el projecte de futur de l'entitat».

De moviments n'hi haurà, previsiblement tant d'entrada com de sortida el mes vinent, però Cárcel demana anar «pas a pas» i aposta per fer un gran reconeixement a l'actual plantilla que ha sumat, de moment 23 punts. «Hem de tenir un gran respecte a la plantilla. No només als que juguen sinó a tots, perquè els que no ho fan, aporten competència i fan que els altres no s'adormin», assegura. Cárcel demana «sentit comú» i no es vol precipitar ni fer cap pas en fals perquè la trajectòria de l'equip és positiva. Tanmateix, sí que reconeix que després de la derrota contra l'Alabès «el missatge era un i ara és un altre». La filosofia de Cárcel des de la seva arribada al club l'estiu del 2014 ha estat sempre la mateixa en matèria de fitxatges. «No fitxarem per fitxar», ha repetit una i altra vegada en cada finestra de mercat.

Ara no serà diferent i Cárcel ja sap més o menys quines seran les línies a seguir durant el proper mes de gener. «Si podem millorar l'equip, podem fer coses per fer créixer la plantilla i fer créixer el projecte de futur, ens ho hem de plantejar», assegura el màxim responsable esportiu blanc-i-vermell. En la mateixa línia s'expressava diumege Pablo Machín al final del partit. El sorià anava una mica més enllà i assegurava que la bona trajectòria del Girona i el nom que s'ha guanyat en aquestes primeres 16 jornades a Primera els pot donar més marge a l'hora de picar portes de jugadors. «Al juny ens vam veure limitats en algunes posicions i no vam poder portar tot el que volíem per incapacitat econòmica o de convèncer jugadors. Ara serà una mica més fàcil perquè som un equip reconegut a Primera», deia Machín. El sorià afegia que «no hi haurà cap problema» si finalment no ve ningú. I és que per al tècnic «si ha de venir gent que no aporti més que els que s'estan guanyant ser-hi» no cal fitxar.

La realitat és, malgrat l'excel·lent rendiment que està oferint la plantilla en l'estrena del club a Primera, que l'àrea esportiva treballa des de fa temps per apuntalar l'equip. A finals d'agost es va tancar el mercat d'estiu sense que el Girona pogués incorporar un cinquè carriler.

A més a més, l'arribada de Timor va ser vista per afegir experiència al mig del camp i també per completar l'eix central però les lesions d'Alcalá i Muniesa han complicat d'allò més el panorama en defensa. Això podria fer que el club es plantegés algun moviment en aquesta línia. En atac, l' Stuanidependència fa tremolar l'afició malgrat que l'equip va ser capaç de guanyar a la Corunya sense l'uruguaià. Els altres tres davanters de la plantilla, Kayode, Olunga i Marlos Moreno, no han vist porteria encara aquesta temporada. Caldrà veure, doncs, com es belluga el Girona els propers dies o setmanes.