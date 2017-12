El Girona mai ha perdut a Ipurua en els quatre partits que hi ha disputat

El Girona i l'Eibar es tornaran a veure les cares demà gairebé quatre anys després de l'última vegada, a finals de gener del 2014 a Montilivi amb Javi López a la banqueta gironina i 1-1 al marcador final. Aquella temporada, els gironins se salvarien pels pèls del descens a Segona B mentre que els bascos serien campions i aconseguirien l'ascens a Primera Divisió. Quatre cursos després, es retroben a Ipurua on el Girona no hi coneix la derrota i d'on guarda un gran record de la seva última visita. Va ser al setembre del 2013 amb un 0-3 d'allò més il·lusionant en un partit marcat per l'actuació de l'àrbityre González Fuertes que va assenyalar tres penals a favor dels de Ricardo Rodríguez i que van ser transformats per Felipe Sanchón, Eloi Amagat i Chando.

En aquesta etapa moderna a la Lliga de Futbol Professional, el Girona només ha visitat dos cops Ipurua.

A banda del 0-3 del 2013, l'anterior vegada que els gironins van enfrontar-se a l'Eibar a terres basques va ser en la temporada 2008-09. Era l'any del retorn a Segona A i el Girona encarava el partit (avantpenúltima jornada) com una final per a segellar una permanència que, gràcies als gols de Gerard López les dues anteriors jornades contra Castelló i Nàstic, es tenia ja a l'abast. Feia falta només un punt davant un Eibar ja descendit matemàticament i que a la banqueta hi tenia Josu Uribe, que anys més tard entrenaria el Girona. Finalment no va fer falta cap punt perquè la derrota de l'Alabès al camp del Celta el dia abans del partit, va donar al Girona la salvació matemàtica abans de jugar el partit. Aquell matx el va dirigir Miquel Olmo, després que Javi Salamero, entrenador de l'equip en les victòries contra Castelló i Nàstic, decidís tornar als despatxos. El partit va acabar amb 2-2 amb gols de Gerard López i Felipe Sanchón per part gironina..

Més enrere en el temps, ja en l'època en blanc-i-negre de l'equip a Segona Divisió, el Girona va visitar dos cops més Eibar i sempre en va tornar amb quelcom de positiu. Al curs 1957-58, els gironins van imposar-se per 1-2 mentre que l'any anterior, el resultat vas ser de 2-4.