Gironins seduïts per l'encant de l'Eibar

Demà, Ipurua veurà l'enfrontament entre dos dels clubs amb menys bagatge i història a Primera Divisió. L'Eibar i el Girona són, juntament amb el Leganés, els equips amb menys tradició a la màxima categoria. Un fet que, però, no condiciona al terreny de joc quan s'enfronten a grans rivals més potents. Els bascos ja fa quatre anys que ho demostren i el Girona aquesta temporada s'ha car­regat el Reial Madrid i està ense­nyant que l'adaptació a la nova categoria no li està sent dificultosa. La presència dels dos equips a Primera ha suposat que la marca Eibar i la marca Girona es potenciïn en àmbit nacional i internacional. El creixement del conjunt basc és una realitat des de l'ascens el 2014 mentre que a Girona s'està eixamplant la massa social amb la creació de noves penyes i això es nota amb les assistències als partits a Montilivi. El partit de demà a Ipurua mourà una bona colla d'aficionats blanc-i-vermells cap a ter­res basques que aprofitaran per veure el partit en directe. El matx serà seguit de ben a prop també per la Penya Giro Ona - que vol dir bon ambient en basc- Catalunya, l´única de l'Eibar a terres catalanes, que té la seu a Sant Antoni de Calonge.

De la mà d'Aitor Ibarguren, un eibarrès casat amb una palamosina i que el 1999 va aterrar a Sant Antoni, la penya va néixer el 2015 i compta amb 22 membres d'arreu de Catalunya. «Va costar tenir tota la paperassa a punt perquè la penya fos oficial però finalment ho vam aconseguir. Tenim gent de Fontcoberta, Banyoles, Barcelona, Cervera, Terrassa», explica Ibarguren. El president de la penya explica que durant aquests últims anys la penya ha estat «força activa» amb sortides als camps del Barça, Espanyol i Vila-real. A més a més, «en gairebé cada partit que l'Eibar juga a Ipurua com a mínim un representant de la pe­nya i tenim la pancarta fixada permanentment darrere d'una de les porteries». Ibarguren explica la història del naixement de la penya Giro Ona. «Arran dels problemes econòmics del 2014 que hi va haver perquè l'equip pogués competir a Primera, el club va fer una crida a la massa social perquè ens moguéssim i miréssim de crear penyes. Jo vaig pensar que des de Sant Antoni de Calonge seria molt difícil però vaig contactar amb en Xavi Creuet, a qui coneixia de les xarxes socials i de seguida vam posar fil a l'agulla. I fins ara, que la formem part de la federació internacional de penyes de l´Eibar».

L´etapa universitària va dur Xavi Creuet a conèixer Eibar i enamorar-se del club. «Vaig fer amics d´allà i això em va dur a anar-hi tot sovint», explica un dels impulsors de la penya, que subratlla que l´encant que ofereix l´Eibar és, més que els partits de futbol, «tot el que els envolta». «M´agrada com es viu el prepartit. Allà dura tot el dia. Des de força hores abans fins unes quantes després. Això dona molta vida social i cultural. La Plaza Unzaga és l´epicentre social de cada partit per als aficionats. És una visió molt diferent del futbol, més social que no pas aquí. T´ho passes bé sempre i el resultat perd importància», explica.

L´ascens d´un altre club petit com el Girona podria dibuixar certs paral·lelismes amb l´Eibar però ni Ibarguren ni Creuet ho veuen del tot així. El president considera que «per ser novells a la categoria sí, però la presència del Manchester City i Pere Guardiola pel mig fa que el Girona tingui més múscul financer».

Ibarguren destaca que «l´Eibar és un tema més romàntic» i recorda que el 2014 «tots els aficionats ens vam haver de posar les piles per trobar diners i mantenir l´equip a Primera». Creuet, soci del Figueres des de fa més de 20 anys, considera els dos clubs «totalment diferents». «L´Eibar sempre ha tingut una afició molt fidel, amb un mínim de 2.000 socis a Segona B i els balcons engalanats amb banderes. Això amb el Girona no passava».

Rivalitat esportiva al marge, Ibarguren destaca que la penya «simpatitza molt» amb el Girona i confia que tots dos equips estiguin «lliures de patiments al mes de maig» en el partit de la segona volta. En aquest sentit, el president ja està en contacte amb Pepe Sierra, president de la federació de penyes del Girona per organtizar una trobada d´agermanament. A més a més, Ibarguren vol seguir potenciant la penya Giro Ona i per això també està treballant en una trobada dels membres de la penya amb algun dels dos jugadors gironins de l´Eibar, David Juncà (Riumors) o Joan Jordan (Regencós).