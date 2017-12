Pere Pons és baixa per jugar demà al camp de l'Eibar

Pere Pons es va perdre el partit de diumenge contra el Getafe per sanció i demà tampoc podrà jugar contra l'Eibar per culpa d'una lesió que arrossega des del partit de l'Alabès i que li ha impedit entrar a la convocatòria per marxar aquesta tarda cap al Pais Basc. La baixa de Pere Pons s'afegeix a la d'Àlex Granell, va veure la cinquena targeta groga contra el Getafe, i Pablo Machín haurà de tornar a comptar amb una parella inèdita al mig del camp: Aleix García i David Timor.

Tot i que no va poder acabar el partit contra el Getafe per unes molèsties musculars, Borja García ha entrat en una convocatòria on la gran novetat és la primera presència en una llista del gironí Eloi Amagat. Eloi per Granell és l'únic canvi respecte a la convocatòria del partit contra el Getafe.