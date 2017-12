El Girona llança un nou «Carnet de soci» indispensable per ser abonat

El Girona FC va llançar ahir un nou carnet de soci que, a partir d'ara, serà indispensable per ser abonat o fer gestions amb el club. Aquest nou document, de renovació anual, el rebran gratuïtament a casa els actuals posseïdors d'una localitat fixa a Montilivi (no se sap si a partir de 2019 l'hauran de pagar), mentre que la resta de seguidors no abonats hauran de pagar, en funció de l'edat, entre 10 (de 0 a 6 anys), 30 (de 7 a 17) i 50 (adult) euros per, entre d'altres avantatges, figurar a la llista d'espera per quan es torni a obrir l'aixeta per obtenir un passi de temporada. Això sí, els actuals abonats hauran de demanar el carnet de soci a travès de la plana web del club (no ho poden fer presencialment) i hauran d'adjuntar una fotografia carnet que acompanyarà el document. A partir d'ara, per poder accedir als abonaments, caldrà ser abans soci i estar al corrent de pagament. Els actuals abonats ja ho seran, mentre que aquells que se'n volen fer, tindran aquesta via per accedir-hi, substituint el que fins ara es coneixia com a Fan, i que caducarà a finals d'aquest any.

A partir de 2018, el carnet de soci serà el que vehicularà la relació entre els socis i el club per fer les diferents gestions: accedir a entrades amb prioritat, activar descomptes, participar a concursos... Per als no abonats el carnet es pot trobar a les taquilles del club i a l'estand del Girona a l'Espai Gironès durant les festes de Nadal. També es pot fer la gestió a travès de la plana web. La via telemàtica és l'única que tenen els actuals abonats per reclamar el seu carnet de soci. Els nous socis rebran una entrada per veure el partit que vulguin a Montilivi dels que queden per disputar-hi aquesta temporada i disposaran d'altres avantatges.

Actualment, el procés per fer-se abonat del Girona està aturat. La llista d'espera és el procés per poder adquirir un abonament a l'estadi de Montilivi quan el procés es torni a obrir. En el moment que s'obri l'aixeta, es donarà als socis la possibilitat d'adquirir una localitat fixa per ordre de posició a la llista. Actualment, la llista d'espera la formen els Girona Fans (carnet que caduca el 31 de desembre de 2017) i tots els nous socis que hagin confirmat que volen ser-hi.

Els actuals fans, a diferència dels abonats, no passaran a ser socis automàticament. Però la seva identificació i PIN seguiran vigents, així es podran identificar a l'hora de donar-se d'alta com a socis i mantenir, així, la seva antiguitat al club i, també, la seva posició a la llista d'espera per a futurs abonaments.

El carnet de soci té com a novetat el que el Girona anomena insígnies, que indiquen l'antiguitat del titular al club. Depenent del temps que hagi estat vinculat al Girona, el carnet de soci mostrarà unes insígnies o unes altres.