Machín: «El nostre objectiu segueix sent no passar angoixes per salvar-nos»

Abans de jugar demà a Eibar, Pablo Machín ha volgut recordar avui que "porten quatre anys a Primera Divisió i en la primera, que és l'equivalent a la nostra d'ara, van fer 27 punts a la primera volta però 8 a la segona i es varen acabar salvant pel descens administratiu de l'Elx; i ara nosaltres en portem 23 i semblem els reis del Mambo". Un avís de Machín després d'uns dies on s'ha parlat molt, potser massa per al tècnic, que el Girona té les posicions d'Europa League a només un punt: "Els nostres objectius segueix sent no passar angoixes per salvar-nos".

Sobre l'absència de Pere Pons, Pablo Machín ha explicat que té "molèsties com també en tenen Borja García o Timor i no hem pogut recuperar a tothom en una setmana en que hem tingut menys dies de recuperació que en altres jornades". Sense Pons ni Àlex Granell, que cau per sanció, Pablo Machín haurà de tornar a fer canvis en el mig del camp però el tècnic del Girona ha deixat clar que "hem tingut dificultats en altres moments de la temporada i ho hem sabut solucionar bé; la gent que té menys minuts està preparada per sortir i ajudar quan se'ls necessita".

Parlant del partit contra l'Eibar, Pablo Machín ha tingut molt bones paraules sobre un rival que ha anat de menys a més en aquesta temporada. "Segurament nosaltres hem tingut una mica més de regularitat que l'Eibar perquè ells van començar amb dubtes a les dues àrees, però ara estan aconseguint golejades amb aparent facilitat", ha dit Machín que té clar que "ens enfrontarem al millor Eibar de la temporada".