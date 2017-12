El segon club de Catalunya

«Si el Vila-real ha aconseguit el què ha aconseguit... per què no el Girona?», es va preguntar dilluns al vespre Ferran Soriano, director general del City Football Group durant una trobada amb empresaris gironins al CaixaFòrum de la ciutat. Soriano va parlar sense embuts dels ambiciosos objectius que tenen els nous propietaris i va explicar que pretenen consolidar el club a Primera i convertir-lo en un referent. El segon equip de Catalunya, ni més ni menys, tot i que tot just aquesta és la primera temporada de l'entitat a l'elit després de 87 anys d'història. «Si hi ha algun aficionat de l'Espanyol que em perdonin, però aquest és el nostre objectiu», va dir, fent bons els temors que va exterioritzar Quique Sánchez Flores, tècnic espanyolista, abans del derbi de fa un parell de jornades: «El Girona ve a ocupar una mica del nostre espai, ens ha de provocar un sentiment de rebel·lia», va assegurar abans de perdre 0-1 a Cornellà contra els de Machín, que els porten 6 punts a la classificació.

La xerrada de Soriano tenia com a objectiu explicar el projecte del club, que és a llarg termini, i les implicacions de la seva integració al City Football Group, una multinacional, com ell mateix va definir, de l'esport, en aquest cas, del futbol. En aquest sentit va recordar que el City Group controla clubs, amb més o menys força, a Anglaterra, Nova York, Japó, Austràlia i Uruguai, a més del Girona, i va especificar els diferents nivells d'aquesta estructura esportiva: a dalt de tot hi ha el Manchester City, per sota ja hi apareix el Girona, competint en una de les lligues més dures del món, i en un tercer esgraó, els equips de Nova York i Yokohama. Els d'Austràlia i l'Uruguai (aquest, l'Atlético Torque, el darrer que s'ha incorporat a la família, ha pujat fa escasses setmanes a Primera) estarien en el darrer nivell d'una xarxa que per als futbolistes en formació hauria d'anar de baix cap a dalt: un jugador en formació podria començar a Uruguai, fer el salt al Girona i acabar triomfant al City.

De fet, entre els ambiciosos plans dels nous propietaris, hi ha la construcció d'una Ciutat Esportiva que segueixi el model de la que té el City a Manchester («la millor del món», segons Soriano), a tres o quatre anys vista. Mentretant, l'equip es podrà entrenar als camps que s'estan acabant de construir al PGA Catalunya. La millora de les instal·lacions i l'ambició del projecte el fan llaminer a l'hora de captar joves talents perquè Ferran Soriano entén que poder-los oferir arribar al primer equip del Manchester City resulta igual d'atractiu que fer-ho al Barça, el Madrid, el Bayern o l'United.

El director general del City Group va mostrar la voluntat que el Girona estigui ben relacionat amb el teixit empresarial gironí. «Volem que sigueu els nostres partners i per aconseguir-ho us volem enamorar», va indicar. Així va animar l'empresariat present a la sala a confiar en el Girona i que vegin el club com una oportunitat per fer negoci. I va aprofitar l'acte per fer una crida a aconseguir més implicació de la ciutat, posant l'exemple que veia pel carrer pocs indicadors d'on està l'estadi de Montilivi. En l'acte també hi van participar el president del Girona, Delfí Geli, i el director general, Ignasi Mas-Bagà.