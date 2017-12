Eibar: un comiat de màxima dificultat abans de les vacances

Eibar és el clar exemple d'una ciutat petita que queda representada en l'àmbit internacional pel seu club de futbol. La Sociedad Deportiva Eibar és la icona d'un poble de Guipúscoa, una ciutat de menys de trenta mil habitants que està consolidant el seu equip de futbol en una de les millors lligues del món. Després de jugar molts anys a Segona Divisió els bascos estan competint, de forma consecutiva, en la seva quarta temporada a Primera. A Ipurua, l'estadi més petit del campionat amb capacitat, per a set mil espectadors, és on els de José Luis Mendilibar es fan més forts. Serà un partit molt complicat per al Girona: l'equip basc només ha perdut dos partits com a local, va ser contra l'Athletic i el Celta en les primeres jornades, i ara s'està trobant en el seu millor moment. Dels últims cinc partits disputats ha aconseguit quatre victòries, un empat i cap derrota, igual que els gironins està en una dinàmica ascendent.



El millor Eibar de la temporada. Després d'un inici amb molts dubtes en els resultats i en el joc, el conjunt de Mendilibar ha anat agafant el pols a la competició. En aquesta lliga el tècnic basc s'ha vist condicionat en diverses ocasions alhora de plantejar els partits, entre les lesions que els han fet la guitza, una de les més importants la de Pedro León, i les variants en el sistema de joc que ha anat provant, el conjunt guipuscoà ha trigat més del compte a ser competitiu. Després d'utilitzar els sistemes de joc 4-3-3 i el 5-3-2 l'Eibar s'ha estabilitzat i ha trobat la tecla amb el 4-4-2. El porter serbi Marko Dmitrovic és el titular. L'exporter de l'Alcorcón és un vell conegut pels jugadors gironins ja que es van enfrontar diverses vegades quan defensava la samarreta de l'equip madrileny. L'entrenador local ha utilitzat tant la defensa de cinc com la de quatre futbolistes, en els últims partits la línia defensiva és la que han format Capa com a lateral dret i José Ángel a l'esquerra, posició que a l'inici també va ocupar el gironí David Juncà, ara recuperant-se d'una lesió.

Com a centrals s'està consolidant la parella formada pel portuguès Paulo Oliveira i el navarrès Anaitz Arbilla. De doble pivot en el centre del camp disposen de dos jugadors que es compenetren molt bé, Dani Garcia i Joan Jordán, mentre que el primer aporta equilibri defensiu, treball i agressivitat, l'exjugador de l'Espanyol, que ja ha anotat quatre gols, imprimeix el ritme de joc, té el control de la pilota i s'encarrega d'executar les jugades d'estratègia. A les bandes l'Eibar tindrà una baixa significativa, a causa d'una lesió. Serà la d'una de les revelacions dels bascos, Iván Alejo. El futbolista fitxat aquesta temporada de l'Alcorcón s'està convertint en una peça important per la banda dreta de l'atac, es tracta d'un jugador hàbil i amb arribada que s'està caracteritzant per donar assistències de gol als seus companys. A l'esquerra segurament tornarà a jugar el japonès Takashi Inui, jugador amb arribada i un bon xut, sobretot quan pot entrar amb diagonal de la banda cap a l'interior. La parella de davanters serà la formada pel brasiler Charles de Oliveira, màxim golejador de l'equip amb cinc gols i per Sergi Enrich, el menorquí que la temporada passada va ser l'autor d'onze gols, només n'ha aconseguit dos en aquesta lliga. Els tocarà estar molt atents als defenses gironins, Enrich és un futbolista que té presència, bon rematador i amb mobilitat, apareix en tot moment en la zona de finalització.

Dos equips competitius. L'Eibar i el Girona són dos equips que tenen diversos aspectes en comú, en algunes fases del partit es trobaran molt igualats, ja que lluitaran amb armes molt similars. Els dos conjunts imprimiran una pressió defensiva alta, un dels objectius serà condicionar el seu rival i evitar que pugui practicar el seu futbol. Serà un partit on la lluita per les pilotes dividides, l'anticipació, la concentració i les segones jugades poden convertir-se en aspectes fonamentals. Ipurua és un dels camps més estrets de la lliga, fa seixanta cinc metres d'amplada quan la gran majoria estan entre els seixanta-vuit i els setanta metres. El fet que hi hagi menys espais per poder atacar beneficia l'equip que defensa, la distància entre els jugadors és més curta i fa que es puguin tapar millor els passadissos interiors. També agafa més importància el treball de pressió, l'agressivitat defensiva ha de ser alta i en les jugades de cos contra cos caldrà lluitar per poder emportar-se la pilota.

Un altre aspecte rellevant serà l'estratègia, ofensivament és molt important poder disposar de córners i faltes laterals favorables, en aquest sentit l'equip que en pugui llançar més en sortirà beneficiat, per tant el que cal fer és no cometre faltes en jugades innecessàries. Les baixes de Pere Pons i Àlex Granell poden ser importants. Es tracta de dos dels jugadors que acumulen més minuts al centre del camp, aporten molt treball i equilibri tant en defensa com en atac, caldrà veure si els seu substituts poden ajudar en aquest aspecte.



Objectiu: tornar sumar. Segur que les experiències viscudes per l'equip aquestes últimes setmanes serviran. Diumenge passat contra el Getafe, amb el resultat curt però favorable, el Girona va gestionar molt bé els moments decisius del partit. Els futbolistes gironins van controlar les emocions i sense cometre cap errada van emportar-se els tres punts sense donar opcions al seu rival. Després d'enllaçar novament dues victòries consecutives i mantenir la porteria a zero en els dos últims partits (Espanyol i Getafe), per al matx d'avui torna a ser molt important defensar bé.

Ofensivament, tant Cristhian Stuani com Portu sempre estan molt a prop del gol i en cas que no sigui possible marcar en jugada el recurs de la pilota aturada està sortint a la perfecció, per tant, si com a conjunt tothom està implicat a defensar amb ordre i sacrifici, la possibilitat de poder tornar a Girona amb algun punt tornarà a ser molt probable. Com sempre, si l'equip té possibilitats de guanyar, sobretot si domina en el marcador, s'ha de fer el màxim per tornar amb la victòria però en cas que no sigui possible un punt a fora tornaria a ser molt bo.