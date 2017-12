Eloi Amagat Convocat per primer cop

Amb Alcalá, Muniesa i Pere Pons lesionats; Granell sancionat; i Marlos Moreno amb permís per solucionar temes burocràtics; Pablo Machín només va haver de deixar ahir un jugador fora de la convocatòria. I va ser Boulaya, perquè, per primer cop aquesta temporada, el capità Eloi Amagat va entrar en una llista i ahir va pujar al xàrter que portava l'equip cap al País Basc. «Ve una mica per tot plegat. Segurament encara li quedaria alguna setmana més per posar-se al ritme dels seus companys, però les circumstàncies fan que ara ens pugui ajudar. Espero que aviat deixi enrere els problemes que ha tingut amb les lesions», va dir Machín sobre Eloi.